Abschied nach 45 Jahren Der Leiter der Grundschule geht in den Ruhestand. Seine Schüler hätten ihn gern noch in Laußnitz gehalten.

Helmfried Wagner hört auf. Der Wittichenauer war Schulleiter an der Grundschule in Laußnitz. Nun hat er eine Nachfolgerin. © René Plaul

Der letzte Arbeitstag des Laußnitzer Schulleiters war zunächst nicht besonders spektakulär. Helmfried Wagner wollte die Viertklässler auf dem Schulhof verabschieden, so wie er es immer gehalten hatte. Doch seine Kollegen machten ihm einen Strich durch das Vorhaben. „Wir gehen in die Turnhalle“, hieß es. Denn dieser Tag war alles andere als normal.

Helmfried Wagner stand an dem Freitag zum letzten Mal nach 45 Jahren als Lehrer und zwölf Jahren als Laußnitzer Grundschulleiter vor den Kindern. „Ich habe es immer gemocht, mit den Kindern und mit den Lehrern zu arbeiten“, sagt er. „Die Kinder haben sich jeden Tag verändert und der Tag ist insgesamt nie so abgelaufen, wie er früh geplant war.“ Da wäre es auch merkwürdig gewesen, wenn Helmfried Wagner das Kunststück am letzten Arbeitstag gelungen wäre.

Der Schulleiter ist in Bautzen geboren und wurde zum Lehrer in den Fächern Deutsch, Mathematik, Sport und Werken ausgebildet. Er war viele Jahre lang Leiter der 6. Grundschule in Hoyerswerda und wurde versetzt als die Einrichtung in den 90er Jahren wegen Kindermangels schloss. Helmfried Wagner ging als Schulleiter nach Liegau-Augustusbad und wechselte dann 2005 noch einmal an die Grundschule nach Laußnitz. 30 Jahre lang führte er Schulen. „Und die Arbeit war die schönste, die es gibt“, sagt der Wittichenauer.

Die Feststellung war sicher auch ein Grund, weshalb er seinen Ruhestand noch einmal verschoben hat. Eigentlich hätte der Lehrer bereits aufhören können, doch er wurde noch gebraucht. Nun ist Peggy Rosenkranz als neue Schulleiterin gefunden. Sie wird im nächsten Schuljahr wieder einmal zwei erste Klassen begrüßen können. Zwei vierte Klassen verlassen dafür die Schule. 95 Kinder besuchen die Einrichtung insgesamt, viele kommen aus Laußnitz und den Ortsteilen. Es sind aber auch Kinder aus Großnaundorf unter den Schülern. In die neuen ersten Klassen gehen zum Beispiel allein 18 Kinder aus der kleinen, kinderreichen Nachbargemeinde am Keulenberg.

Vorfreude auf längere Motorradtouren

Helmfried Wagner hat die Anmeldungen noch mit betreut. Doch die kommende Zeit wird er allen Hobbys widmen, die in den vergangenen Jahren zu kurz kamen. Der 66-Jährige ist zum Beispiel passionierter Motorradfahrer und konnte seine Kawasaki bisher meist nur für kürzere Strecken nutzen. „Jetzt werden die Touren bestimmt ein bisschen länger“, sagt der Lehrer. Er möchte auch häufiger aufs Rad steigen und ist sicher von nun an oft im Garten anzutreffen. „Alles andere wird sich finden“, sagt der Lehrer.

Er hat eine Abschiedsfete in Laußnitz gegeben. Der Rocksänger Frank Proft ist dort aufgetreten und hat Peter Meyer von den Puhdys mitgebracht. So haben manche Gäste auch eine andere, ungewohnte Seite von Helmfried Wagner kennengelernt. Einige Schüler schenkten dem Schulleiter am letzten Arbeitstag bei der Verabschiedung Blumen, manche überreichten ihm kleine Basteleien, alle haben gemeinsam mit den Lehrern ein Überraschungsprogramm einstudiert. Sie sangen, tanzten, musizierten, trugen selbst geschriebene Texte oder Gedichte vor. „Schade, dass sie gehen“, sagt ein Schüler. „Können Sie nicht noch ein Jahr bleiben?“ Helmfried Wagner klopft dem Jungen auf die Schulter. Irgendwann muss Schluss sein.

