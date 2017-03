Abschied mit Ehrenurkunde Eberhard Jahn und Eckhard Voigt haben seit der Wende Kommunalpolitik mitgestaltet. Dafür ehrt sie die Stadt Leisnig.

Eckhard Voigt (links) und Eberhard Jahn (Mitte) hatten beide am Donnerstag ihren letzten Einsatz als Stadträte. Für ihr Engagement seit 1990 bedankte sich Bürgermeister Tobias Goth (CDU) namens der Stadt Leisnig mit der Ehrenurkunde, einem Sachsenbuch und einer Flasche Leisnig-Wein bei den beiden Männern. © Dietmar Thomas

Ein bisschen mehr Zeit haben für die Familie und andere Ehrenämter – das wünschen sich sowohl Eberhard Jahn (75) als auch Eckhard Voigt. Beide haben sich seit 1990 als Stadtrat und Gemeinderat für die Menschen in ihrem Heimatort eingesetzt. Dafür und für das Engagement darüber hinaus hat sich die Stadt Leisnig am Donnerstagabend mit der Ehrenurkunde bei den zwei Männern bedankt. Beide scheiden zum 31. März freiwillig aus den Reihen des Stadtrates aus. Ihrer Mandatsniederlegung aus unterschiedlichen Gründen hatten die Räte schon ein paar Wochen zuvor zugestimmt. Die Ratssitzung am Donnerstag war die letzte, an der Jahn und Voigt als gewählte Stadträte teilnahmen.

Eberhard Jahn gibt sein Mandat aus Altersgründen zurück. Seit 1990 hat er bis auf die Legislaturperiode von 2004 bis 2009 für die Sozialdemokraten im Stadtrat gesessen – oft, wie auch zuletzt, als Einzelkämpfer. Bis 1999 repräsentierte Jahn Leisnig als stellvertretender Bürgermeister, zwölf Jahre lang übernahm er noch Aufgaben als Kreisrat. Doch bei diesen „kommunalpolitischen Hobbys“ ist es nicht geblieben. Mehr als 30 Jahre, so würdigte Bürgermeister Tobias Goth (CDU), stärkte Eberhard Jahn die Reihen der Fischendorfer Feuerwehrleute. Als Sportkommissar und Rennleiter ist er noch immer für den Deutschen Kartsport unterwegs. Auch mit Waffen versteht der inzwischen 75-Jährige umzugehen. Lange Zeit hat er sich um den Schießsport-Nachwuchs gekümmert. Zurzeit ist Jahn im Waldheimer Schützenverein aktiv.

Ähnlich lang ist die Liste der Ehrenämter von Eckhard Voigt (Wählergemeinschaft). Der Biobauer aus Doberquitz hat um seine Entlassung aus dem Stadtrat gebeten, weil Beruf und Familie immer höhere Anforderungen stellen. Daher will Voigt das Ehrenamt als Stadtrat aufgeben, nach wie vor aber als Ortschaftsrat in Bockelwitz aktiv bleiben. Eine Menge Zeit beansprucht auch Voigts Ehrenamt als Vorstandmitglied in ländlichen Neuordnungsverfahren. Seit er 16 Jahre alt ist, gehört ein Teil von Voigts Freizeit der Feuerwehr. Außer in der aktiven Wehr ist Voigt im Feuerwehrverein „Elite“ Mitglied, leitet den Verein als Vorsitzender. Auch im Prüfungsausschuss für Landwirte und Meister wollen ihn seine Kollegen nicht missen. Bis 2010 arbeitete Voigt überdies ehrenamtlich als Richter am Gericht in Kamenz.

„Herrn Voigts Kartoffeln schmecken am besten“, das findet zumindest der Rathauschef. Fast die gesamte Zeit beteiligte sich der Landwirt an den Leisniger Frischemärkten. Mit einem Lob hielt an diesem Abend aber auch Eberhard Jahn nicht hinterm Berg. Bekannt ist er eigentlich für seine kritischen Fragen und das Nichtlockerlassen, wenn Probleme anstehen. Doch Jahn ist aufgefallen, dass „die Risse im Siedlerweg vom Bauhof ordentlich repariert worden sind. Das muss man ja auch mal sagen“, verabschiedete sich Jahn seinerseits mit netten Worten.

Als dritter Stadtrat ist Swen Liebsch (Wählergemeinschaft, anfangs FDP) verabschiedet worden. Er hatte seinen Rückzug aus der Kommunalpolitik mit gesundheitlichen Gründen erklärt. Damit begründete er auch, weshalb er seinem Ehrenamt als Stadtrat in den zurückliegenden Jahren nicht so nachkommen konnte, wie er es sich gewünscht hatte. Da keine Besserung abzusehen ist, wollte Liebsch seinen Platz am Ratstisch freimachen. „Ich hätte es mir auch anders gewünscht“, sagte Liebsch dem DA. Für seine Verdienste als Stadtrat seit 2004 wird ihm der Bürgermeister eine Leisnig-Fliese mit Gravur überreichen. Vor den Räten dankte Goth Swen Liebsch zudem für seinen Einsatz als Bäckermeister und Geschäftsmann bei Festen in Leisnig sowie in der Freibadinitiative.

