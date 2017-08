Fußball-Landespokal „Abschied ist mir schwergefallen“ In der 2. Runde des Fußball-Landespokals gastiert der Radebeuler BC in Wesenitztal. Gregor Hoppadietz war sechs Jahre beim RBC am Ball, nun spielt er auf der Gegenseite.

Gregor Hoppadietz wechselte vom RBC nach Wesenitztal. © SZ-Archiv/S. Unger

Am Freitagabend wird die zweite Runde um den Fußball-Sachsenpokal eröffnet. In Niesky kommt es zum Landesligaduell zwischen dem FV Eintracht und der BSG Strahl Riesa. Insgesamt stehen 25 Paarungen am Wochenende auf dem Programm. Die sieben sächsischen Vereine der 3. Liga und der Regionalliga Nordost steigen erst in der dritten Runde ein. Am Start sind zwei Kreispokalsieger sowie 30 Mannschaften der Landesklasse, 13 Landesligisten und fünf NOFV-Oberligisten.

Der Radebeuler BC gastiert am Samstag ab 15 Uhr beim Landesklässler SV Wesenitztal. Für Gregor Hoppadietz (29), der vor dieser Saison vom RBC zum SVW wechselte, ist das Pokalduell natürlich keine Begegnung wie jede andere, schließlich spielte der gebürtige Görlitzer sechs Jahre für die Radebeuler.

Herr Hoppadietz, wie lang ist denn der Fragenkatalog Ihrer Trainer, in Bezug auf den Pokalgegner aus Radebeul?

Wir haben uns am vergangenen Wochenende kurz verständigt. Sicher unterhalten wir uns zum Abschlusstraining noch einmal intensiver. Ich kenne ja die meisten Spieler, auch meinen Kumpel Benno Töppel, der aus Bischofswerda kam.

Warum haben Sie Radebeul nach dem Aufstieg verlassen?

Glauben Sie mir, der Abschied ist mir schwergefallen und hatte rein berufliche Gründe. Ich bin gelernter Sport- und Fitnesskaufmann und arbeite in Dresden als Fitnesstrainer und Therapeut im Schichtsystem, auch an den Wochenenden. In der Landesliga müsste ich dreimal trainieren, das schaffe ich nicht. Außerdem wären es noch einmal vier Punktspiele mehr.

Sie wohnen in Dresden, dort gibt es Laubegast, den Dresdner SC oder Borea. Was gab den Ausschlag für Wesenitztal?

Die Wesenitztaler haben sich intensiv um mich bemüht und schon nach dem ersten Gespräch hatte ich den Eindruck, dass das für beide Seiten passt. Später kam die eine oder andere Anfrage, aber das war alles nur halbherzig. Meine Entscheidung stand da längst fest und war absolut richtig. Außerdem trainieren und spielen wir zu Hause auf einem Rasenplatz und vor wirklich guter Kulisse. In Radebeul war das nicht so.

Sie spielten im Nachwuchs beim SC Borea, danach bei Dynamo Dresden. Mit 23 verließen Sie die SGD. Warum?

Da muss ich erst einmal ergänzen, dass ich bei Gelb-Weiß Görlitz angefangen habe. Danach bin ich auf die Sportmittelschule nach Dresden und zu Dynamo gekommen. Nach dem Wechsel zum SC Borea habe ich in der Junioren-Bundesliga gespielt und anschließend im Männerbereich in der Oberliga für den SCB und Dynamo. 2011 kam die U23-Regelung für Reserveteams und ich musste mich umschauen. Jan Seifert, jetzt Nachwuchschef bei Dynamo, hat mich dann nach Radebeul geholt. Später kamen Gerd Seifert und Matthias Müller als Trainer zum RBC. Und vormittags habe ich bei Joachim Kern trainiert.

Matthias Müller gilt als harter Hund. Ist sein Training in Radebeul wirklich so anspruchsvoll?

Ich hatte da auch einiges gehört, bevor er 2014 aus Bischofswerda kam. Das Training war schon intensiv, in der Vorbereitung mussten wir auch mal richtig knüppeln - aber das blieb alles im Rahmen. Die Mannschaft war gut in Schuss, auch weil es für die Spieler in der Sommerpause einen Trainingsplan gab.

Sie haben viele Trainer erlebt. Ohne eine Rangliste aufstellen zu wollen, gibt es einen Favoriten?

Da steht Matthias Maucksch ganz oben. Er war mein Trainer in der Oberliga, bevor er Coach der Dynamo-Profis wurde. Er hat sich wirklich viel ausgedacht, um für Abwechslung zu sorgen. Freude und Spaß kamen nie zu kurz und man merkte dadurch auch die Belastung nicht so sehr.

Wäre der Trainerjob später auch etwas für Sie?

Ja, schon, aber dann wohl eher im Nachwuchsbereich. Das kann ich mir gut vorstellen. Man wird sehen, was sich nach der Laufbahn ergibt.

Wesenitztal erzielte in den ersten drei Punktspielen 15 Tore. Wird die Truppe auch am Samstag so offensiv zu Werke gehen können?

Wir sind da vorn richtig gut aufgestellt. Für die Landesklasse haben wir mit Maik Kühne, Felix Böhme oder Martin Schiefner viel Qualität. Die Jungs haben alle schon höherklassig gespielt und das merkt man natürlich. Sicher werden wir etwas defensiver agieren, uns aber vor dem Landesliga-Tabellenführer nicht verstecken.

Was ist gegen Radebeul möglich?

Wir rechnen uns schon etwas aus, schließlich spielen wir zu Hause. Der kleine Platz und die tolle Kulisse könnten uns helfen.

zur Startseite