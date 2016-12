Abschied einer Institution Beate Zielinski hört auf. In ihren vier Geschäften rund um den Radeberger Markt geht es aber weiter.

So kennt man sie seit über 51 Jahren in Radeberg: Beate Zielinski in einem ihrer Schuhgeschäfte am Markt. Ende des Jahres wird sie sich nun zurückziehen. Zumindest aus einigen ihrer Läden. © Thorsten Eckert

Ob sie sich nun die Zeit nimmt, das Buch zu schreiben? Denn, so sagt sie immer, ihre Erlebnisse könnten längst gut und gerne ein Buch füllen. Ein Buch über die Einkaufsstadt Radeberg, von den schwierigen Zeiten der DDR bis heute. Kaum jemand verkörpert das Thema schließlich so, wie sie: Beate Zielinski. Immerhin betreibt sie gleich vier Geschäfte rund um den Radeberger Marktplatz. Zwei Schuhläden und zwei Textilgeschäfte.

Jetzt greift sie quasi zum Stift, um ein Kapitel zu schreiben, das ihr sichtlich schwer fällt. Denn Beate Zielinski hört auf. Ende des Jahres ist Schluss. Mit 68, sagt sie, müsse einfach mal Schluss sein. Noch dazu, weil sie nach langer Suche nun auch Nachfolger gefunden hat. Ein junges Ehepaar aus dem Erzgebirge wird die beiden Schuhgeschäfte übernehmen – „sie haben rund um Annaberg-Buchholz Schuhläden, sie kennen sich also bestens aus“, freut sich die Radebergerin. Auch die beiden S.Oliver-Läden werden nicht schließen – „die werde ich vorerst weiterführen, hatte zwar auch hier schon einen Nachfolger gefunden, der hat mir aber kurzfristig doch noch abgesagt“, bedauert sie. Ist aber optimistisch, demnächst einen passenden Nachrücker zu finden, sagt sie.

Verkaufen ist ihr Dinge

„Aufhören ist irgendwie schwerer, als anzufangen“, bringt es Beate Zielinski auf den Punkt. Verkaufen ist einfach ihr Ding. Das war immer ihr Berufswunsch – und den erfüllte sie sich dann auch. „Ich brauche das einfach, morgens loszugehen, ich brauche den Kontakt zu den Kunden“, verriet sie im vergangenen September, was sie antreibt. Damals feierte sie ein ganz besonderes Jubiläum: seit 50 Jahren im Verkauf und seit 25 Jahren selbstständig. Denn im September 1990 hatte sie sich dann auch ihren Traum erfüllt und einen eigenen Laden eröffnet: „Der erste private Schuhladen nach der Wende in Radeberg“, denkt sie immer noch nicht ohne Stolz zurück.

Im Eckgeschäft an der Rathenaustraße war das. „Ich bin da einfach mit meinem Trabi nach Dresden gefahren, dort warteten große Liefer-Lkw westdeutscher Schuhproduzenten – ich habe mein Auto bis unters Dach vollgemacht und habe die Schuhe dann hier in meinem ersten Laden verkauft“, erinnert sich die Radebergerin. Eine dieser Geschichten, die gut in das eingangs erwähnte Buch passen würden. Und dann denkt sie lachend und kopfschüttelnd an so manchen eigenwilligen Mode-Trend aus diesen Nachwende-Tagen zurück: „Ich sehe noch diese Plüschtierhausschuhe, die damals der ganz große Renner waren und die wir hier kistenweise verkauft haben.“

Start vor über 50 Jahren

Begonnen hatte alles vor nun 51 Jahren. Übrigens nicht in einem Schuhgeschäft. Als Verkäufer-Lehrling startete Beate Zielinski im Haushaltswarenladen „Tausend kleine Dinge“ an der Röderstraße. Dort, wo heute die Stadtapotheke ihr Domizil hat. „Nach der Lehre bin ich dann als Verkaufsstellenleiterin ins renommierte Schuhhaus Winkler gewechselt“ – ausgerechnet in das Geschäft an der Röderstraße, in dem sie sich dann Jahre später – 1990 – selbstständig gemacht hatte.

Die DDR-Zeit war im Handel dabei keine wirklich einfache, sagt sie rückblickend. Und stellt klar, dass sie diese Zeit dennoch nicht missen möchte. „Auch, wenn wir damals im Prinzip nicht Verkäuferinnen waren, sondern Verteilerinnen“, schmunzelt sie. „Oft waren die Leute froh, überhaupt etwas zu bekommen“, sagt Beate Zielinski – und schaut sich in ihrem prall gefüllten Schuhgeschäft um. „Heute ist das ganz anders“, sagt sie.

Viele Kontakte gewachsen

Dennoch profitiert sie noch heute von diesen Tagen im Land der begrenzten Möglichkeiten: „Denn es sind in dieser Zeit eine Menge Kontakte gewachsen, die bis heute halten“, freut sie sich. „Wir haben viele Kunden, die uns schon Jahrzehnte die Treue halten – dafür bin ich sehr, sehr dankbar“, ist sie hörbar begeistert. Und denkt nun auch besonders in diesen Tagen des Abschieds von ihrem geliebten Beruf, ganz besonders häufig zurück. „Ohne all die treuen Kunden wäre es nie so lange gegangen, nie so erfolgreich geworden“, unterstreicht sie. „Deshalb freue ich mich ja auch, dass es weitergeht – hier in den Geschäften rund um den Markt!“

Und dann erzählt sie die nächste Geschichte, die gut in ein spannendes Buch über die Einkaufsstadt Radeberg passen würde: Denn eigentlich hatte sich die Radebergerin schon zu DDR-Zeiten mit einem Geschäft selbstständig machen wollen. „Aber es gab einfach keinen Laden, es lief ja alles in Regie der staatlichen Handelsorganisation HO und private Konkurrenz war nicht gefragt.“ Und so hat sie dann sofort nach der Wende die sich bietende Chance genutzt. „Am Anfang interessierten sich die Leute im Osten vor allem für billige Angebote – und die Westproduzenten waren auch irgendwie froh, all die in den alten Ländern nicht mehr gefragten Schuhe bei uns loszuwerden“, kann sich Beate Zielinski noch gut an den Start erinnern.

Aber nach und nach habe sich das gewandelt, resümiert sie. „Wir haben ziemlich schnell begonnen, neben der preiswerten Schiene auf Qualitätsmarken zu setzen – und wir haben uns auf Über- und Untergrößen spezialisiert, damit haben wir uns einen großen Stammkundenkreis erarbeitet.“

Beratung ist das A und O

Dieser Stammkundenkreis half dann übrigens auch beim Kampf gegen die Konkurrenz aus dem Internet. „Beratung gibt’s dort nämlich nicht“, nennt Beate Zielinski den wichtigsten Grund, warum sie überzeugt ist, dass es Läden schaffen können, sich gegen das Damoklesschwert Internet behaupten zu können. Und sie hofft, „dass meine Nachfolger diesen Kampf annehmen und ebenfalls bestehen werden“. Denn am 31. Dezember ist für Beate Zielinski endgültig Schluss. Und sie sagt es mit viel Wehmut in der Stimme. „Es ist eben mein Leben, es ist meine Leidenschaft, im Geschäft zu stehen und zu verkaufen.“ Aber irgendwann, sagt sie dann mit fester Stimme, irgendwann müsse man einfach kürzertreten.

Dass es auch ohne sie weitergehen wird, lässt den Abschied ein Stück leichter fallen, fügt sie an. Auch, weil sie Verantwortung für ihre zehn Mitarbeiterinnen trägt. „Die bleiben alle. haben neue Arbeitsverträge beim neuen Inhaber unterschrieben“, ist Beate Zielinski zufrieden.

Trotzdem, ein eigenartiges Gefühl ist es schon irgendwie, die Einkaufsstadt Radeberg ohne Beate Zielinski? Vielleicht schreibt sie ja doch mal ein Buch – mit all diesen spannenden, lustigen und traurigen Geschichten.

zur Startseite