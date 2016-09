Abschied einer Institution Ruhestand für einen der wohl bekanntesten Ärzte Radebergs. Aber das Wort stimmt für Dr. Hartmut Kirschner so nicht.

zurück Bild 1 von 2 weiter Radebergs bekannter Psychotherapeut Dr. Hartmut Kirschner (links) geht in Ruhestand. Am gestrigen Mittwoch wurde er im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) der Asklepios-ASB Klinik Radeberg von MVZ-Chef Dr. Heiko Scheufler (m.) und seiner Nachfolgerin MU Dr. Andrea Fišharová verabschiedet. Und das Foto, wünschte sich Dr. Kirschner, solle unbedingt vor seinem Lieblingsbild in seinem Praxiszimmer entstehen, einer Maus, die den Sprung wagt. So wie er nun auch. © Thorsten Eckert Radebergs bekannter Psychotherapeut Dr. Hartmut Kirschner (links) geht in Ruhestand. Am gestrigen Mittwoch wurde er im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) der Asklepios-ASB Klinik Radeberg von MVZ-Chef Dr. Heiko Scheufler (m.) und seiner Nachfolgerin MU Dr. Andrea Fišharová verabschiedet. Und das Foto, wünschte sich Dr. Kirschner, solle unbedingt vor seinem Lieblingsbild in seinem Praxiszimmer entstehen, einer Maus, die den Sprung wagt. So wie er nun auch.

Blumen vom Radeberger Krankenhauschef: Auch Tim Richwien kam zur Verabschiedung von Dr. Hartmut Kirschner. Und wünschte vor allem eines: Zeit für die Familie.

Das Foto, sagt er, solle unbedingt vor seinem Lieblingsbild geschossen werden. Es zeigt eine Maus im Sprung, darüber der Spruch: „Sie wagt es!“ Und ein bisschen dürfte er sich jetzt wohl auch selbst so fühlen, hier in seinem Behandlungszimmer im Medizinischen Versorgungszentrum im Erdgeschoss des Radeberger Krankenhauses: Dr. Hartmut Kirschner wagt den Sprung. Den Sprung in den Ruhestand.

Und mit ihm – dem langjährigen Psychotherapeuten – geht in Radeberg wohl tatsächlich das zu Ende, was man gemeinhin eine Ära nennt. Denn eigentlich kann sich hier wohl niemand so richtig vorstellen, dass Hartmut Kirschner nun wirklich den Arztkittel an den sprichwörtlichen Nagel hängt. Viel zu fit wirkt er, trotz seiner mittlerweile 77 Jahre. Und doch ist jetzt Schluss, sagt er. Mit fester Stimme, aber bescheiden. Bescheiden, wie auch die kleine Abschiedsfeier gemeinsam mit seinen Kollegen aus dem MVZ und dem Radeberger Krankenhaus, mit Freunden und etlichen Ärzten aus Radeberg und Umgebung. Er ist kein Mann der großen Worte. „Ich war gern hier im MVZ, es waren wunderbare Kollegen und es war ein schöner Abschluss meiner ärztlichen Tätigkeit!“ Und dann dreht er sich noch einmal zum Fenster; „denn dieser Blick ist so wunderschön, ein Blick ins Grüne“, schwärmt er. Ein Blick in den Park des Radeberger Krankenhauses. Und er hoffe, sagt Dr. Kirschner dann, dass auch seine Nachfolgerin diesen Blick genießen werde. Wird sie. Und hat sie auch schon. Denn bereits seit März arbeitet die aus Prag stammende Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie MU Dr. Andrea Fišharová gemeinsam mit Dr. Kirschner in der Praxis hier im MVZ. „Das war eine tolle Erfahrung, er hat mir sehr viele Ratschläge geben können“, freut sie sich. Und sie freut sich natürlich auch auf das, was nun kommt. Denn nach langen Jahren als Stationsärztin zum Beispiel im Krankenhaus in Zschopau und in der Schwedensteinklinik im benachbarten Pulsnitz – wo sie auch wohnt –, „ist es toll, jetzt in einer Einzelpraxis zu arbeiten“, sagt sie. Denn in Krankenhäusern und Reha-Kliniken wie in Pulsnitz, „ist man ja eher mit Gruppentherapien befasst, zudem verlassen die Patienten ja nach einigen Wochen das Krankenhaus wieder“. Hier, in der Praxis im MVZ der Asklepios-ASB Klinik in Radeberg, könne sie die Patienten in Einzeltherapie und durchaus auch mal über Jahre behandeln. „Und das mit ausreichend Zeit“, klingt sie sehr zufrieden, den Schritt gewagt zu haben. Den Schritt ins MVZ.

Ein zweites Standbein

Und auch dessen Chef, Dr. Heiko Scheufler, ist sehr zufrieden. „Sie passt sehr gut in unser Ärzteteam – und das Thema Psychotherapie passt ja auch wunderbar in unser Konzept“, sagt er. „Es gibt ja oft auch chronische innere Erkrankungen, bei denen Patienten auch psychotherapeutische Betreuung brauchen – deshalb hatten wir ja von Anfang an, auf dieses zweite Standbein unseres Versorgungszentrums neben der inneren Medizin gesetzt“, macht er klar. Nicht zuletzt sind ja auch gerade im Bereich Magen und Darm viele Krankheiten stressbedingt.

Seit September 2010 gehörte Dr. Hartmut Kirschner zum Team des MVZ, zog mit seiner Praxis hier her und wurde Teil des Projektes. Er gründete damit das Versorgungszentrum praktisch mit, das ja die bisher im deutschen Gesundheitswesen zementierte strikte Trennung zwischen ambulanter Behandlung bei niedergelassenen Ärzten und der stationären Behandlung in Kliniken ein wenig durchbricht, denn es kann die Technik und Kompetenzen des Krankenhauses auch für die MVZ-Patienten nutzen. Ein neuer Weg für Radeberg, den Hartmut Kirschner da maßgeblich mit beschritten hat.

Auch in der Stadt aktiv

Aber nicht nur als Arzt ist er in Radeberg bestens bekannt. Auch als ein streitbarer Kritiker des werbewirksamen Beinamens Bierstadt für Radeberg hatte er vor Jahren so manchen verbalen Strauß ausgefochten. Immer mit dem Hinweis darauf, was Alkohol mit Menschen anrichten kann, wenn aus gelegentlichem Genuss alltägliche Sucht wird. Dr. Kirschner kümmert sich zudem intensiv um die Integration der Flüchtlinge in Radeberg, hat vor gut anderthalb Jahren die Aktion „LeihRadeberg“ mit aus der Taufe gehoben – die kostenlose Leihräder in Radeberg platziert. Die Räder, die Privatleute zur Verfügung stellen holte der Radeberger dabei quasi aus allen Himmelsrichtungen heran. „Ich bin nach Riesa, Meißen und ins Erzgebirge gefahren, wo uns Räder angeboten wurden“, verrät er. Und schaut zu seiner Frau hinüber, die trotz eines gebrochenen Sprunggelenks mit in die Runde gekommen ist. „Danke, dass Du all das immer so mitmachst“, sagt er. Mit einem fast entschuldigenden Lächeln. Aber nicht nur ihr dürfte klar sein, dass der jetzt anstehende Ruhestand Hartmut Kirschners wohl eher das werden dürfte, was gemeinhin augenzwinkernd als Unruhestand durchgeht. „Große Reisen haben wir aber erst mal nicht vor“, macht er klar. Es gebe erst mal noch eine Menge anderes zu tun, fügt er gleich an. Den seit einigen Jahren zur Tradition gewordenen lebendigen Adventskalender in Radeberg mit vorzubereiten zum Beispiel – oder seine jüngste Idee weiterzuführen, historische Stadtrundgänge zu den Radeberger Kirchen. „Langweilig wird es ihm bestimmt nicht“, ist seine Frau jedenfalls überzeugt …

zur Startseite