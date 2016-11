Abschiebung wird neu verhandelt Der Streit um den Status der Flüchtlingsfamilie Oueslati aus Meißen geht weiter. Jetzt kommt die Härtefallkommission ins Spiel.

Wurde fünf Minuten vor dem Abflug nach Nordafrika in Leipzig aus dem Flugzeug geholt: Die tunesischstämmige Meißner Familie Oueslati wird jetzt von der Härtefallkommission geprüft.

Ob die Abschiebung der Familie Oueslati ausgesetzt wird, muss die Härtefallkommission nun entscheinden. Unterstützt wird die Familie durch viele Meißner wie die SPD-Bundestagsabgeordnete Susann Rüthrich.

Die drei Kinder sind noch in der Schule bzw. im Kindergarten. Erleichtert und erneut voller Hoffnung ruhen sich Ilhem und ihr Mann Ahmed Oueslati an diesem Nachmittag auf dem kleinen Sofa in ihrer Wohnung in einem Meißner Neubaugebiet aus. Draußen weht der Wind gelbe Blätter an den Fenstern vorbei.

24 Stunden zuvor bot sich ein ganz anderes Bild: Die 2013 aus Tunesien vor islamistischen Drohungen geflüchtete Familie saß am Donnerstagnachmittag in der ersten Reihe eines Flugzeuges nach Nordafrika, sollte abgeschoben werden. Bundespolizisten patrouillierten durch die Maschine. Nur dank des Einsatzes vieler Meißner konnte die Familie das Flugzeug fünf Minuten vor dem Start wieder verlassen. Die Oueslatis gelten in der Stadt als voll integriert.

Am Freitagvormittag hat sich jetzt das Landratsamt Meißen zu dem Fall der tunesischstämmigen Meißner Familie Oueslati geäußert. Entgegen anfänglichen Berichten ist die Ausländerbehörde für deren Rückführungen zuständig, nicht das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Nach Angaben von Kreissprecherin Kerstin Thöns stand der Abschiebebeschluss bereits seit April fest. Da die Familie nicht in Deutschland bleiben werde, hätte das Landratsamt einen Ausbildungsvertrag für Familienvater Ahmed Oueslati nicht genehmigen dürfen. Getreu dieser gesetzlichen Regel sei auch verfahren worden. Detailliert wird der Fall laut Landratsamt am Montag aufgeklärt, dann ist der zuständige Mitarbeiter wieder im Büro.

Bestätigt werden die Angaben des Landratsamtes durch die Sprecherin des sächsischen Innenministeriums Patricia Vernhold. Prinzipiell wirke sich ein Ausbildungsvertrag nicht aufschiebend aus, schreibt sie auf SZ-Nachfrage. Die Ausländerbehörde des Kreises Meißen habe es korrekterweise abgelehnt, Ahmed Oueslati für seine Lehrzeit in Deutschland zu dulden, da die Abschiebung bereits eingeleitet war. Dies sei so im Aufenthaltsgesetz festgeschrieben. Nur ein kurzfristiger Antrag aus dem Sozialministerium hat laut Patricia Vernhold bewirkt, dass die Härtefallkommission eingeschaltet wurde und die Oueslatis aus dem Flieger steigen durften.

Überparteiliche Zustimmung

Widerspruch zur Sicht der Behörden äußern sowohl die Meißner SPD-Bundestagsabgeordnete Susann Rüthrich als auch die CDU-Landtagsabgeordnete Daniela Kuge. Letztere hatte Donnerstag zusammen mit Hotelchef Andreas Barth vom Meißner Burgkeller dafür gesorgt, dass der Ausbildungsvertrag für Ahmed Oueslati an das Innenministerium ging. Sie sei bislang davon ausgegangen, dass die Familie deshalb in Deutschland geduldet werden müsse, so Daniela Kuge. Susann Rüthrich hat sich zu dem Fall mit Sozialdemokraten beraten, die das Integrationsgesetz mit erarbeitet haben. Diese verweisen darauf, dass das Gesetz gerade für Menschen wie Ahmed Oueslati gemacht wurde. Er lebe bereits mehrere Jahre in Deutschland und wolle jetzt eine Lehre beginnen. Daraus sollte automatisch folgen, dass er und seine Familie auch im Land bleiben dürften. „So wie die Behörden hier gehandelt haben, trifft das nicht die ursprüngliche Intention des Gesetzgebers“, sagt Susann Rüthrich. Sie verweist zudem darauf, dass Ilhem Oueslati nach einem Praktikum im Juni 2015 einen Arbeitsvertrag mit dem Deutschen Bundestag abgeschlossen habe. „Was kann es eigentlich für einen besseren Beweis von Integration in unsere Gesellschaft geben“, fragt die SPD-Bundestagsabgeordnete.

Die Position der Sozialdemokratin wird überparteilich sowohl im Landkreis Meißen als auch in der Landeshauptstadt Dresden geteilt. So schreibt der Dresdner FDP-Vorstand Johannes Lohmeyer, dass wer „viele Jahre in Deutschland bleibt und diese Zeit nutzt, sich zu integrieren, eine sichere Bleibeperspektive bekommen sollte.“ Die derzeitige Praxis bezeichnet Lohmeyer als inhuman und unfair.

Für den Chef der Meißner Stadtratsfraktion Unabhängige Liste Meißen, Wolfgang Tücks zeigt die Geschichte der Oueslatis, wie lückenhaft das Ausländerrecht derzeit noch ist. Deutschland habe ein großes demografisches Problem zu bewältigen. Das Land brauche ein transparentes Zuwanderungsgesetz, welches es Familien wie der von Ilhem und Ahmed Oueslati sowie ihren Kindern ermöglicht, auf Dauer integriert hier in Deutschland zu leben.

