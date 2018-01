Abschiebeflug

in Kabul eingetroffen

Berlin/Kabul. Trotz der kritischen Sicherheitslage in Afghanistan haben Bund und Länder wieder abgelehnte afghanische Asylbewerber in ihr Heimatland abgeschoben. Ein Abschiebeflug mit 19 Männern an Bord traf am Mittwochmorgen in der Hauptstadt Kabul ein. Unter ihnen waren 13 Straftäter, die sich unter anderem des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern, Vergewaltigung und Körperverletzung schuldig gemacht hätten. Der Flug wurde von 57 Bundespolizisten sowie einem Arzt, Dolmetscher und Mitarbeiter der EU-Grenzschutzagentur Frontex begleitet. (epd)

600 Verdächtige nach G20-Krawallen ermittelt

Hamburg. Die Hamburger Polizei hat bei der Fahndung nach G20-Gewalttätern bisher 600 Verdächtige namentlich ermittelt. Einen entsprechenden Bericht von NDR 90,3 bestätigten die Beamten am Mittwoch. Gegen die Verdächtigen werde unter anderem wegen Landfriedensbruchs oder Körperverletzung ermittelt. Insgesamt sei die Zahl der Ermittlungsverfahren auf etwa 3 000 gestiegen, sagte ein Polizeisprecher. Bei der seit einem Monat laufenden Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos von Verdächtigen wurden mehr als 20 Gesuchte identifiziert. (dpa)

