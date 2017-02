Absage für Radweg nach Bannewitz

Ein Radweg von Freital entlang der Poisentalstraße bis zum Bannewitzer Ortsteil Possendorf wird so bald nicht kommen. Das sagte Freitals Bauamtschef Gerhard Schiller in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses. Einige Stadträte hatten sich zuletzt für das Projekt stark gemacht und die Verwaltung beauftragt, Kontakt mit dem für die Straße zuständigen Landesamt für Straßenbau und Verkehr Lasuv aufzunehmen. „Uns sind dort aber keine Aussichten in den Raum gestellt worden“, so Schiller. Der Weg durch den Poisenwald sei kompliziert und ohne komplizierte Genehmigungsverfahren nicht machbar. „Ohne ein Planfeststellungsverfahren wird es nicht gehen“, sagt er. Weil daran viele Behörden und Vereine beteiligt werden müssen, kann sich das über Jahre hinziehen.

Lars Tschirner, Stadtrat für die Bürger für Freital, forderte, dass der Radweg zumindest als Absichtserklärung mit in das neue Radverkehrskonzept der Stadt aufgenommen wird. „Sonst gerät das völlig in Vergessenheit.“

Zumindest entlang der Poisentalstraße in Freital soll sich die Situation aber wesentlich verbessern. Wie Schiller mitteilte, sollen nach dem Ende der laufenden Sanierungsarbeiten Ende August auf beiden Seiten Radstreifen markiert werden. Die ziehen sich den Angaben zufolge vom Freitaler Ortseingang fast bis zur Dresdner Straße. (SZ/win)

