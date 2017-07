Absage für Kita-Neubau Die neue Kita kostet mehr als geplant. Der Gemeinderat Gohrisch lehnte das ab. Der Bürgermeister nimmt die Entscheidung nicht hin.

Der Kita-Neubau in Papstdorf steht auf der Kippe – Grund ist wie so oft das Geld. © dpa

Der Neubau der Kindertagesstätte „Felsenzwerge“ in Papstdorf erhitzt immer wieder die Gemüter der Gemeinderäte in Gohrisch. So auch in der Sondersitzung des Rates am Dienstag. Der Neubau ist mittlerweile mit rund 1,9 Millionen Euro in den Haushalt für 2017 und 2018 eingeplant. Etwa die Hälfte würde die Gemeinde übernehmen, der Rest sollte aus Fördermitteln bezahlt werden. Die Ausschreibungen für einige Bauleistungen sind bereits erfolgt. Die Angebote seien jedoch deutlich höher als angenommen, erklärte das beauftragte Planungsbüro. Besonders der Rohbau werde deutlich teurer als geplant. Damit kommen auf die Gemeinde nach derzeitigem Stand Mehrkosten von rund 395 000 Euro zu. Der Eigenanteil erhöht sich um etwa 175 000 Euro.

Wo man das Geld für die Mehrkosten denn hernehmen soll, fragten einige Gemeinderäte. Dafür bei anderen Pflichtaufgaben sparen, gehe bekanntlich nicht. „Man kann einfach nicht mehr Geld ausgeben, als da ist“, so Dieter Gemser (CDU). Den Bürgern gegenüber könne man das nicht rechtfertigen. Prinzipiell waren sich die meisten Räte einig, dass man eine neue Kita brauche. Doch könne man ja kleiner planen, dann verringerten sich die Kosten.

Oder könne man nicht erneut ausschreiben? Das würde dauern und die Bauarbeiten stark verzögern, so Thomas Halder vom Bauamt in Königstein. Die Bauarbeiten wären wahrscheinlich nicht bis Ende 2018 abgeschlossen und die Fördermittel verfielen endgültig. Und ob dann auch wirklich genug Firmen bieten und auch günstiger, könne nicht garantiert werden.

Letztendlich stimmten nur vier Räte dafür, die Mehrkosten zu tragen. Sechs stimmten dagegen, zwei enthielten sich. Bürgermeister Heiko Eggert kündigte an, Widerspruch gegen diesen Beschluss einzulegen. Dann muss bei einer erneuten Sitzung noch einmal abgestimmt werden.

