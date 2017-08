Absage für autofreies „Assi-Eck“

Lieber Jan, irgendwie übersehen Sie, dass die Autos nicht leer gefahren kommen, sondern es sitzen Menschen drin, Bewohner der Äußeren Neustadt, die von zuhause mit Familie und Kindern auf Arbeit, zum Arzt, zum Einkaufen, ins Theater, aufs Land, in die Kirche, an den Badesee fahren und zurückkommen. Autoverbot hieße, Wagen in der Umgebung abstellen (wo???) und mit Kindern, Einkauf, Gepäck loslaufen. Merken Sie was? Ihr Wunsch ist realitätsfremd.