Absage der Geflügelschau ist „der richtige Weg“ Horkaer Züchter sehen den Wegfall der Veranstaltung als bitter, aber notwendig an.

Hartmut Mühlbach ist Vorsitzender des Rassegeflügelzüchtervereins Horka und Umgebung. Foto: B. Donke

Der Rassegeflügelzüchterverein Horka und Umgebung 1905 wollte sich als Ausrichter und Gastgeber für die Kreisrassegeflügelschau des Kreisverbandes Rassegeflügelzüchter NOL als guter Gastgeber präsentieren. Doch daraus wird am kommenden Wochenende in Horka leider nichts, da alle Geflügelausstellungen und -märkte im Freistaat Sachsen aufgrund der Vogelgrippe verboten wurden. Auch der Landkreis Görlitz ist davon betroffen, was nun für die Horkaer Rassegeflügelzüchter sehr bedauerlich ist. „Wir hatten uns beim Kreisverband um die Ausstellung beworben und den Zuschlag erhalten. Nun macht uns die Vogelgrippe einen dicken Strich durch die Rechnung“, sagt Hartmut Mühlbach, der Vorsitzende des Rassegeflügelzüchtervereins. Das Veterinäramt des Landkreises hat per „Amtstierärztlicher Allgemeinverfügung“ aufgrund der auch im Freistaat Sachsen festgestellten Fälle von Vogelgrippe eine Durchführung von Geflügelausstellungen und -märkten ab sofort verboten. Das trifft uns als Verein und natürlich alle Geflügelzüchter, die sich bereits zu der Kreisrassegeflügelschau bei uns angemeldet hatten, schwer. Zum einen haben wir schon einige Vorbereitungen getroffen. Was ja nun umsonst ist. Auch ein finanzieller Verlust trifft uns mit dem Wegfall von Eintrittsgeldern und Gewinnen aus der bei uns sehr beliebten Tombola“, sagt Hartmut Mühlbach.

Doch auch die ausstellenden Züchter haben einen Verlust zu verzeichen, können sie doch keine Tiere aus ihren Beständen verkaufen. Dennoch sieht Mühlbach im Verbot der Ausstellung einen richtigen Weg. Eine Möglichkeit, die Ausstellung in den nächsten Wochen, wenn die amtstierärztliche Verfügung aufgehoben wird, nachzuholen, sieht er nicht. Denn die Reithalle des Pferdesportvereins Wehrkirch Horka, in der die Ausstellung stattfinden sollte, ist auf Wochen und Monate ausgebucht. Auch die Möglichkeiten, Wertungsrichter zur Prämierung und Bewertung des Geflügels zu bekommen, stehen schlecht. „Denn deren Aktionsradius ist begrenzt und die meisten schon für die kommenden Ausstellungen vertraglich bei anderen Vereinen gebunden“, erklärt Mühlbach. So werden sich die Rassegeflügelzüchter des Kreisverbandes NOL bis zur Kreisrassegeflügelschau 2017 in den Herbst des kommenden Jahres gedulden müssen.

