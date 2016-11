Absage an verlängerten Striezelmarkt Was die Touristiker wollen, findet bei der Stadtverwaltung keine Zustimmung. Und die führt mehrere Gründe auf.

Die Striezelmarktfichte ist bereits aufgestellt. Die Vorbereitungen für den diesjährigen Weihnachtstrubel sind in vollem Gange. © Sven Ellger

Die Formel ist simpel: den Striezelmarkt verlängern und damit mehr Besucher bis Anfang Januar in die Stadt locken. Im Ergebnis wird so dem derzeitigen Gästerückgang entgegengesteuert. So sieht es die Touristikbranche, immerhin die zweitgrößte in Dresden.

Erste Zustimmung gab es bereits von vielen Bewohnern und konkurrierenden Weihnachtsmarktbetreibern, aber auch zweifelnde Stimmen. Jetzt hat sich endlich die Stadt zu der Frage geäußert, ob der Striezelmarkt überhaupt eine Woche früher und zwei Wochen länger geöffnet sein könnte. Die Antworten sind für die Befürworter einer Verlängerung ernüchternd.

Dass für dieses Weihnachtsgeschäft nichts mehr geht, war klar. Der Aufbau am Altmarkt hat in dieser Woche begonnen. Doch auch bis 2018 sieht das Rathaus keinen Handlungsspielraum. Man sei bis dahin vertraglich gebunden, teilt das städtische Amt für Wirtschaftsförderung mit. Alle Ausschreibungen für die Bewirtschaftung der Stände und auch die Verträge für das Programm gelten bis zu diesem Zeitpunkt. „Zu bedenken ist auch, dass eine Ausweitung der Marktzeit höhere Kosten für uns und für die Händler durch die Gebühren bedeuten würde“, sagt Stadtsprecherin Diana Petters.

Da es sich beim Striezel- um einen klassischen Weihnachtsmarkt handelt, trägt er sich nach Meinung des Rathauses nach Heiligabend nicht mehr. „Diese Einschätzung teilen übrigens auch die Vertreter der Händlerschaft“, ergänzt Sprecher Karl Schuricht. „Zusätzlich zum erwarteten Absatzrückgang, stünden sie vor der Herausforderung, weiteres Personal bereitstellen zu müssen und dieses nach vier Wochen harter Arbeit auf dem Markt zu motivieren.“ Die Händler würden ebenso wenig die Prognose der Touristiker teilen, dass nach den Feiertagen mehr Besucher aus Russland oder China kommen, die an Weihnachtsartikeln interessiert seien. Die sollten den Umsatzrückgang durch ausbleibende deutsche Käufer auffangen.

Problem Winterzauber

Ein weiteres Problem bei einer geplanten Verlängerung bis 6. Januar entsteht im Anschluss. Seit 2014 hat das Amt für Wirtschaftsförderung ein neues Event an die Elbe geholt: den „Dresdner Winterzauber“. Der Konzessionsvertrag mit dem Veranstalter gilt vorerst bis 2018. Die Aufbauarbeiten für das Spaßdorf mit Eisbahn und Schlittenrutsche beginnen am 8. Januar. „Ein Abbau des Striezelmarktes in zwei Tagen ist nicht machbar“, sagt Schuricht.

Und da wären noch die Bedenken der Traditionalisten. Seit 1434 gibt es das kurfürstliche Privileg für den Markt, der erst später seinen berühmten Namen bekam. Von Anfang an war die Zusammenarbeit mit der Dresdner Kreuzkirche sehr eng. „In Abstimmung mit der Kirche und dem Pfarrer orientieren wir uns beispielsweise am Totensonntag und eröffnen erst in der darauffolgenden Woche“, teilt Diana Petters mit, „traditionell mit dem Ökumenischen Gottesdienst in der Kreuzkirche“. Ein früherer Beginn des Striezelmarktes wäre somit ausgeschlossen. „Und auch der Endtermin am 24. Dezember steht im Einvernehmen mit der Kirche.“

