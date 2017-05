Absage an Auf- und Abstieg Die Deutsche Eishockey-Liga lässt die sechs Bewerber der DEL 2 mit ihren Unterlagen durchfallen.

Eigentlich könnte alles so schön sein. Am Freitag beginnt die Heim-WM, Verband und Profiligen starten die Werbekampagne unter dem Slogan „Wir sind Eishockey“. Und dann das: Die DEL lässt die am Auf- und Abstieg interessierten sechs Klubs aus der DEL 2 abblitzen. Die eingereichten Unterlagen für die Rückkehr zur Verzahnung von erster und zweiter Liga ab der Saison 2018/2019 entsprächen nicht den Anforderungen, informierte die DEL. Das sei das Ergebnis einer Prüfung durch eine externe Anwaltskanzlei. Demnach hätten nicht alle Vereine jede vertraglich vereinbarte Voraussetzung erfüllt.

Davon zeigte sich René Rudorisch, Geschäftsführer der DEL 2, überrascht. „Wir werden die Begründung der Ablehnung und weitere Schritte nun sehr genau prüfen“, wird er in einer Pressemitteilung zitiert. Bis dahin werde man keine weiteren Stellungnahmen abgeben. Die zweite Liga hatte am 31. März bekannt gegeben, dass die geforderten Unterlagen fristgerecht eingereicht worden seien.

Die Klubs aus Bietigheim, Dresden, Frankfurt am Main, Kassel, Riessersee und Rosenheim haben unter anderem eine Arena mit mindestens 4 000 Plätzen nachgewiesen und eine Bankbürgschaft in Höhe von 816 000 Euro hinterlegt. Die Dresdner Eislöwen konnten diese Summe durch „großzügige außersächsische Hilfe“ aufbringen, wie Geschäftsführer Volker Schnabel sagte. Er möchte sich zu dem laufenden Verfahren nicht äußern, hatte seine Meinung zur Situation aber des Öfteren deutlich gemacht. „Ohne Auf- und Abstieg fehlt fairer Wettbewerb“, erklärte Schnabel beim Fan-Stammtisch im März. Für die Vereine, die in der DEL 2 um die Meisterschaft spielen, stelle sich am Ende die Frage: Was fangen wir damit an?

Diese Ansicht teilt sein Weißwasseraner Kollege Dirk Rohrbach. „Die fehlende Verzahnung zwischen DEL und DEL 2 nimmt dem Meister der zweiten Liga die Aussicht auf den Aufstieg und damit dem Eishockey die Würze“, sagte der Geschäftsführer der Lausitzer Füchse. Deshalb hatte Weißwasser im vorigen Jahr den SC Riessersee dabei unterstützt, die Bürgschaft aufzubringen. Das sei diesmal nicht nötig gewesen, weil die sechs Kandidaten es aus eigener Kraft geschafft haben. Rohrbach ging sogar davon aus, dass nach einigen Gesprächen zwischen den Profiligen bereits Einigung erzielt worden sei. Umso größer ist jetzt seine Enttäuschung: „Das ist ein herber Rückschlag für die DEL 2 und schlecht fürs Eishockey.“

Die DEL 2 kann nun das Schiedsgericht anrufen, eine Kammer mit einem Richter und zwei Rechtsanwälten. Wenn die Regelung noch zur Saison 2018/2019 greifen soll, müsste das zeitnah erfolgen. Bleibt es bei der Ablehnung, können sich Klubs aus der zweiten Liga bis 31. März 2018 erneut bewerben – für die Spielzeit 2019/2020. Derzeit kann ein DEL-2-Verein nur aufsteigen, wenn ein Erstligist seine Lizenz verliert oder zurückgibt, wie Hamburg im vergangenen Jahr. Damals rückte Bremerhaven nach. Letzter sportlicher Aufsteiger in die DEL war 2006 Straubing, letzter Absteiger Kassel.

