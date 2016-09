Abruptes Ende einer Geburtstagsfeier Erst im August wurde ein Radebeuler zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Jetzt sitzt er wieder vor Gericht.

Es war eine schöne Geburtstagsfeier in der „Zeitreise“ in Radebeul, doch sie endet für das 36-jährige Geburtstagskind hart und abrupt. Es ist kurz vor drei Uhr am Morgen, als er vor dem Lokal einen Faustschlag ins Gesicht bekommt. Der Mann fällt zu Boden, prallt mit den Hinterkopf auf dem Beton auf, verliert das Bewusstsein, erleidet eine Platzwunde.

Fünf Monate nach der Tat nun sitzt der Schläger, ein 26-jähriger Radebeuler, vor dem Meißner Amtsgericht wegen Körperverletzung. Er hat einen Pflichtverteidiger. Den gibt es nur, wenn eine Strafe von mehr als einem Jahr droht. Und das könnte leicht passieren. Denn erst im August dieses Jahres wurde der Mann vom Amtsgericht Dresden wegen Diebstahls zu einer Haftstrafe von acht Monaten verurteilt. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Aus diesem Urteil und der neuen Strafe kann eine Gesamtstrafe gebildet werden. Und da ist man schnell bei einem Jahr und mehr.

Der Angeklagte macht das in dieser Situation einzig Richtige. Er ist reuig und geständig, entschuldigt sich. Es habe eine Schlägerei gegeben, mit der er nichts zu tun gehabt habe. Allerdings sei sein Schwager involviert gewesen. Als er den habe zur Rede stellen wollen, sei der spätere Geschädigte dazugekommen. „Da habe ich zugeschlagen“, gibt er zu. Er sei sehr betrunken gewesen. Erst habe er sich stellen wollen, sei dann aber abgehauen, später jedoch zurückgekehrt. Insgesamt elfmal wurde der Radebeuler schon verurteilt, dabei auch 2008 zu acht Monaten Jugendstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung.

Diesmal hat er Glück. Weil der Geschädigte doch nicht so schwere Verletzungen erlitt, wie es die Aktenlage vermuten ließ, schon am nächsten Tag wieder arbeiten ging, stellt der Richter das Verfahren im Hinblick auf die letzte Verurteilung ein. Er berücksichtigt, dass die letzte einschlägige Tat acht Jahre zurückliegt und der Mann noch eine Bewährungsauflage von 1 200 Euro, außerdem die Kosten seines Verteidigers zahlen muss.

