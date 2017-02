Abrisskosten am „Pfiffikus“ explodieren Der Altbau der Neustädter Kita soll dieses Jahr plattgemacht werden. Für die Stadt wird das aber teuer.

Der Altbau des ASB-Kinderhauses steht seit August leer. Wann der Rückbau beginnt, steht aber noch nicht fest. © Dirk Zschiedrich

Noch in diesem Jahr soll der Altbau des ASB-Kinderhauses Pfiffikus in Neustadt Geschichte sein. Das Gebäude an der Maxim-Gorki-Straße wird abgerissen. Für Neustadt sind das eigentlich gute Nachrichten. Denn damit verschwindet ein asbestbelastetes Gebäude aus dem Stadtbild. Doch das muss Neustadt teuer bezahlen. Der Abriss wird die Kommune deutlich mehr Geld kosten, als geplant.

Ursprünglich sollte der Rückbau mithilfe von Fördermitteln aus dem Landesprogramm zur Brachflächenrevitalisierung mitfinanziert werden. Bei errechneten Gesamtkosten von etwa 216 000 Euro hätte der Freistaat knapp 195 000 Euro beigesteuert. Die Stadt Neustadt hätte dadurch Eigenmittel in Höhe von etwa 22 000 Euro aufbringen müssen. Bei dieser Rechnung bleibt es nun allerdings nicht. Wie in der letzten Stadtratssitzung bekannt wurde, kann der Abriss doch nicht in das anvisierte Förderprogramm rutschen. Neustadt musste einen anderen Fördertopf suchen. Und hat diesen auch gefunden. Allerdings mit schlechteren Konditionen, die sich auf die Stadtkasse auswirken. Der Rückbau soll jetzt in das Förderprogramm Stadtumbau Ost integriert werden. Generell sind in diesem Programm nur maximal zwei Drittel der Kosten förderfähig. Konkret sind das bis zu 144 000 Euro, die das Land zur Verfügung stellt. Für die Stadt Neustadt bedeutet das im Umkehrschluss einen deutlich höheren Eigenanteil. Die anfangs angedachten 22 000 Euro muss die Kommune nun mehr als verdreifachen. Insgesamt geht es nun um eine Summe in Höhe von 72 000 Euro, die Neustadt zuschießen soll. Der Stadtrat hat die neue Kostenrechnung bereits abgenickt – einstimmig.

Altbau ist asbestbelastet

Der Altbau der ASB-Kita Pfiffikus steht bereits seit August 2016 leer. In den Sommerferien wechselten die Kinder, die bis dahin noch in dem Objekt betreut wurden, in den benachbarten Neubau an der Heinrich-Heine-Straße. Dort gibt es seitdem Platz für sie. Dieser ergab sich, nachdem die großen Gruppen die Kita verlassen hatten und eingeschult wurden. Der Altbau wird seitdem nicht mehr gebraucht. Eine Nachnutzung schloss die Kommune von vornherein aus. Vor allem wegen der Asbestbelastung. Der Komplex soll stattdessen abgerissen werden.

Seit die Entscheidung gefallen ist, haben sich die Kosten für den Abriss mehrfach verändert. Anfangs ging die Verwaltung von einer Gesamtsumme von 160 000 Euro aus. Von dieser Zahl rückte man schnell ab. Seitdem ist von rund 216 000 Euro die Rede. Auch beim Baustart gibt es Veränderungen. Ursprünglich sollte der Rückbau erst in diesem Jahr beginnen, dann war ein Beginn bereits Ende 2016 im Gespräch. Das hat aber aufgrund des neuen Förderprogrammes auch nicht geklappt. Wenn alles gutgeht, beginnt der Abriss nun im Frühling 2017. Einen konkreten Termin gibt es nicht. Die Bauleistungen mussten ausgeschrieben werden. Neustadts Bürgermeister Peter Mühle (NfN) wird entscheiden, an welche Firmen der Zuschlag geht.

