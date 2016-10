Abrissbagger rollen am Postplatz an Das alte Fernmeldeamt fällt. Beim Neubau hat der Investor ein Konzept gegen Klimakiller.

zurück Bild 1 von 2 weiter In wenigen Monaten soll das Fernmeldeamt am Postplatz einem Neubau weichen. © Visualisierung: CG-Gruppe In wenigen Monaten soll das Fernmeldeamt am Postplatz einem Neubau weichen.

Die Tage des alten Fernmeldeamts sind gezählt.

Das alte DDR-Fernmeldeamt am Postplatz hat eine Gnadenfrist bekommen. Eigentlich hätte das 1984 fertiggestellte sechsstöckige Gebäude bereits im vergangenen Frühjahr verschwunden sein sollen. Die Berliner CG-Gruppe hat aber das Konzept für den Neubau noch einmal überarbeitet, erklärt der Dresdner Niederlassungsleiter Bert Wilde. Deshalb wurden die ersten Arbeiten verschoben, damit keine zu lange Zeit bis zum Start des Neubaus verstreicht. Doch langsam endet die Gnadenfrist für den einstigen Vorzeigebau. Jetzt wird der Abbruch vorbereitet.

Im Juli hatten Bauleute damit begonnen, die Räume zu entkernen. In den obersten drei Geschossen prägt bereits nackter Beton das Bild. Dort sind Möbel verschwunden. „Die Doppelböden, abgehängte Decken und nicht tragende Wände haben wir schon beseitigt“, erklärt Wilde. In einigen Räumen stehen große weiße Säcke, sogenannte Big Packs, mit Dämmwolle. Die wird, wie auch andere Schadstoffe, bis November von acht Handwerkern ausgebaut.

Dann folgt der schwierigste Akt. Bevor die Bagger ihre Abbruchhämmer ansetzen, muss bis März nächsten Jahres noch der Asbest raus. Der ist vor allem in den Platten, die die Stahlbetonstützen im gesamten Haus verkleiden. Mit Folien werden die Bereiche abgeschottet, in denen gearbeitet wird. So kann keine asbestbelastete Luft nach außen dringen. Ist das geschafft, können die Bagger das Gebäude Etage für Etage binnen eines Vierteljahres samt Fundament abbrechen. Das geschieht, da die CG-Gruppe den Komplex mit seinen großflächigen Etagen für ungeeignet hält, um moderne Wohnungen auszubauen.

Wilde hofft, dass er spätestens im Mai die Baugenehmigung hat. So kann der Neubau Mitte kommenden Jahres beginnen. Die CG-Gruppe hat ihren Plan geändert. Ursprünglich war vorgesehen, alle möblierten Wohnungen langfristig zu vermieten. Doch jetzt soll ein Betreiber weit über 100 der insgesamt 177 geplanten Apartments nach dem Prinzip Boarding-House kurzfristig vermieten. Gedacht ist dieses Angebot für Ingenieure, IT-Spezialisten oder Manager, die nicht lange in Dresden arbeiten. Dieses Konzept würde für die Betreibergesellschaft nur funktionieren, wenn genügend Apartments in dem Neubau neben der Annenstraße dafür vorgesehen sind.

Dadurch schrumpft auch die Zahl der 240 bislang erforderlichen Stellplätze in der zweistöckigen Tiefgarage. „Wegen dieser Veränderungen mussten wir den Bauantrag überarbeiten“, sagt Wilde. Im Erdgeschoss sind Läden und Gewerberäume geplant. „Dazu führen wir derzeit noch Gespräche.“ So könnten die Baupläne dem Zuschnitt der Flächen angepasst werden.

In dem Komplex sind Ein- bis Zwei-Raum-Apartments mit einer Größe von 38 bis 45 Quadratmetern geplant, im Dachgeschoss 80 bis 100 Quadratmeter große Maisonette-Wohnungen. In den Mary-Ann-Apartments soll es spezielle Angebote geben – vom Concierge-Service über Fitnessraum und Waschstudio sowie Gemeinschaftsküche bis hin zum Tante-Emma-Laden mit Partyservice.

Ein spezielles Konzept will CG-Vorstandschef Christoph Gröner bei dem Neubau umsetzen, damit der Klimakiller Kohlendioxid () stark gebremst wird. Die zentrale Lüftungsanlage wird mit Wärmetauschern ausgestattet, nennt Wilde einen Punkt. So kann die Wärme der Ab- gleich auf die Frischluft übertragen werden. Die dafür nötige Energie wird teilweise in einer Solarstromanlage auf dem Dach gewonnen. Geplant ist unter anderem auch, Fernwärme im Sommer zur Kühlung zu nutzen. Dafür ist aber spezielle Technik nötig. Allein für das Anti--Konzept sind bis zu drei Millionen Euro nötig, erklärt Wilde. Für den gesamten Neubau investiert die CG-Gruppe rund 63 Millionen Euro. In gut zwei Jahren soll er fertig sein. Der Dresdner CG-Chef hofft, dass die Bewohner noch 2019 einziehen können.

