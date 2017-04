Abriss wohl kein Einzelfall Vor einem Jahr wurden die lange leerstehenden Firmengebäude im Überflutungsgebiet entfernt. Weitere Objekte könnten folgen.

Vor einem Jahr wurde an der Kleinraschützer Straße eine ehemalige Tischlerei durch die Firma Bothur abgerissen. © Klaus-Dieter Brühl

Der Abriss der ehemaligen Tischlerei an der Kleinraschützer Straße war jetzt noch einmal Thema im Technischen Ausschuss des Stadtrates – als Abrechnung. Fast 70 000 Euro hat das Vorhaben gekostet: mit Grunderwerb, Planungskosten und Schadstoffuntersuchung. Die war nach einer ersten Kostenberechnung noch hinzugekommen, weil sich in der Ex-Tischlerei Bauschutt im Fußboden befand, der zusätzlich entsorgt werden musste, und nicht erwartete, belastete Schlackeauffüllungen – auch in den Außenanlagen.

Dennoch freut sich die Stadt über präventiven Hochwasserschutz und Flächenentsieglung bzw. Begrünung. Das wurde mit 90 Prozent bezuschusst. „Auch in Zukunft werden wir – sofern sich diese Gelegenheiten ergeben und ein sinnvoller Förderansatz erkennbar ist – solche Möglichkeiten in Betracht ziehen“, sagt Stadtsprecherin Diana Schulze.

Weitere konkrete Grundstücke im Überflutungsgebiet seien aber im Moment noch nicht zu benennen. „Es handelt sich um situative Überlegungen, die wir gemeinsam mit dem Stadtrat diskutieren“, so Schulze.

