Abriss von Mühlenanbau im Blick Ein Aushängeschild für Lohsdorf ist das kommunale Wohnhaus nicht mehr. Doch die Stadt hat noch so einige Pläne.

Nur das Vorderhaus bleibt stehen. Der Anbau im hinteren Bereich, der in einem noch schlechteren Zustand ist, soll verschwinden. © Dirk Zschiedrich

Das Geld im Hohnsteiner Haushalt reicht nur für die laufende Instandhaltung am Gebäudekomplex Alte Mühle in Lohsdorf. Mehr ist derzeit nicht drin. Trotzdem hält die Stadt an der dringend notwendigen Umgestaltung des Areals fest. Immerhin befindet es sich genau am Ortseingang. „Der Abriss des Anbaus ist nach wie vor im Blick“, sagt Bürgermeister Daniel Brade (SPD). Das Vorhaben ist als Ersatzmaßnahme beim Landesprogramm „Brücken in die Zukunft“ mit angemeldet. Das heißt, sollte eines der anderen Projekte nicht umgesetzt werden, dann wäre auch der Weg für die Umgestaltung des Komplexes Alte Mühle in Lohsdorf frei. Parallel dazu versuche die Stadt, über das Landesbrachenprogramm an Fördermittel ranzukommen. Sollte der Moment günstig sein und es Geld geben, gehe es los, sagt der Bürgermeister. Das brauche aber seine Zeit. Und möglicherweise müsse die Stadt auch mehrere Anläufe unternehmen.

Die Denkmalschutzbehörde hat dem Abriss des Anbaus bereits zugestimmt. Die Auflage ist allerdings, das Hauptgebäude und das leerstehende baufällige Fachwerkhaus zur Straße hin zu erhalten. Die Investitionssumme dürfte dort nicht unerheblich sein. Und ohne Fördermittel könnte die Stadt Hohnstein das Areal sicherlich nicht sanieren. Allerdings gibt es bislang auch keine konkrete Aussage zu möglichen Kosten.

Lohsdorfs Einwohner ärgern sich schon länger über das schäbige Aussehen dieses kommunalen Anwesens. Schon mehrmals wurden Ideen laut. Eine zielte darauf ab, wenigstens die Fassade zu erneuern, damit das ortsbildprägende Ensemble zunächst von außen etwas ansehnlicher wirkt.

zur Startseite