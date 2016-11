Abriss vom Zentralhof wird teurer Klingenberg muss mehr Geld bereitstellen. Die Ruine in Ruppendorf soll einer Kita weichen. Diese wird eigentlich schon jetzt gebraucht.

Der Zentralhof in Ruppendorf wird abgerissen. Dort ist eine Kita geplant. .Foto: Egbert Kamprath © Egbert Kamprath

Der Abriss des Zentralhofs im Ortsteil Ruppendorf wird die Gemeinde Klingenberg mehr kosten, als zunächst geplant. Statt der ursprünglichen 10 000 Euro an Eigenmitteln für die Maßnahme sind nun 50 000 Euro vorgesehen. Die Gemeinderäte stimmten bei ihrer jüngsten Sitzung zu, das zusätzliche Geld im kommenden Etat bereitzustellen. Das gesamte Abrissvorhaben kostet 25 Prozent mehr, als zunächst gedacht. Klingenberg rechnet inzwischen mit 500 000 Euro.

Die Mehrkosten hängen mit der Beseitigung etwaiger Altlasten aus LPG-Zeiten im Boden der einst landwirtschaftlich genutzten Fläche zusammen. Untersuchungen hatten ergeben, dass es hier noch Bedarf gibt. Zudem soll dort neben dem ehemalige Bürogebäude nun auch die Scheune abgerissen werden. Das schlägt sich ebenfalls auf die Kosten nieder. Das Fördergeld, auf das Klingenberg spekuliert, spielt aber auch eine Rolle bei der neuen Finanzplanung. Eigentlich sollte der Abriss mit Fördergeld aus dem sächsischen Investitionskraftstärkungsgesetz umgesetzt werden. Stattdessen hat der Gemeinderat aber im Oktober entschieden, die rund eine Million Euro teure Sanierung der Schulturnhalle in Pretzschendorf auf der Liste der Förderprojekte ganz nach oben zu setzen. Der bisher auf Rang eins der Prioritätenliste stehende Abriss des Zentralhofs in Ruppendorf soll nun über ein anderes Förderprogramm gestemmt werden. Dafür müsste Klingenberg aber 50 000 Euro an eigenen Mitteln aufbringen. Die Finanzierung werde aus Geldreserven gedeckt.

Gibt es grünes Licht vom Freistaat für den Abriss des Zentralhofs und für die Revitalisierung der früheren Agrarflächen, sollen die Arbeiten auf der Brache so schnell wie möglich beginnen. Denn auf dem Gelände soll eine Kita mit 35 Plätzen für rund 900 000 Euro entstehen. Dort sollen zunächst nur Krippenkinder untergebracht werden. Am Grundschulstandort Ruppendorf wäre es die zweite Kita. Insgesamt gibt es in der Gemeinde fünf Kindergärten.

Der neue Standort auf dem Areal des Zentralhofs ist laut Gisa Haase, im Rathaus zuständig für Kinder, Jugend und Schule, günstig, weil er zentral im Ort liegt und sich die Grundschule sowie und ein Spielplatz in der Nähe befinden. Darüber hinaus drängt die Zeit. Eine neue Kita muss her.

Kita nicht vor 2018 nutzbar

Der Förderantrag soll im kommenden Jahr auf den Weg gebracht werden. Frühestens 2018 plant die Kommune mit der Kitanutzung. Der Bedarf ist indes jetzt schon da. Die 35 geplanten neuen Krippenplätze werden schon benötigt. Derzeit werden in der Höckendorfer Einrichtung mehrere Krippenkinder betreut, die dafür genutzten Plätze seien aber eigentlich für Überdreijährige vorgesehen. Laut Bürgermeister Torsten Schreckenbach (Bürger für Klingenberg) gibt es dort bereits eine Überbelegung, die aber noch genehmigt ist. Auf Dauer ist dies allerdings keine Lösung.

Die Gemeinde hofft, bei dem Kitabau auch auf Fördermittel vom Landkreis. Priorität haben in der Regel Vorhaben in Kommunen, in denen vorhandene Kapazitäten nicht mehr dem Betreuungsbedarf gerecht werden. Doch eine Garantie für ausreichend Fördermittel vom Landkreis ist das keinesfalls. Einen Rechtsanspruch auf Fördermittel gibt es nicht – Bedarf hin oder her. Ist das Geld dafür alle, schauen Gemeinden zunächst einmal in die Röhre. Gibt es keine Zuschüsse, muss Klingenberg andere Optionen prüfen: Entweder die Gemeinde baut selber oder sie lässt bauen wie in Bannewitz zum Beispiel. Dort erricht und finanziert ein sozialer Trägerverein voraussichtlich bis August 2017 eine Kita für 105 Kinder in einer neuen Siedlung an der Bundesstraße B 170. Auch hier gibt es schon dringenden Bedarf an Betreuungsplätzen.

Können Kinder, zumindest ab dem Alter von einem Jahr, aber nicht in einer Krippe untergebracht werden, ist das Landratsamt in Pirna Ansprechpartner für Eltern. Vor allem im Falle von Klagen von Einwohnern, die keinen Platz für ihre Kinder finden, weil alle – zumutbaren – Unterbringungsmöglichkeiten erschöpft sind. Dann wird der Landkreis zur Kasse gebeten. Er ist zuständig, und die Gemeinden unterstützen die Kreisbehörde dabei mit ihren laufend fortgeschriebenen und jährlich angepassten Bedarfsplänen. In Klingenberg geht man bei den Prognosen von Geburtenzahlen, Richtwerten und vor allem von Erfahrungswerten aus. „Gerade im Krippenbereich lässt sich der tatsächliche Bedarf naturgemäß nicht planen“, erklärt Gisa Haase. Die neue Kita in Ruppendorf müsse aber so oder so gebaut werden. Die Zahl von 30 bis 35 Kindern, die dort künftig betreut werden sollen, ist auch laut Schreckenbach eine realistische Größe. Und die Krippenplätze könnten bei einem möglichen zukünftigen Bedarf auch für Überdreijährige genutzt werden.

