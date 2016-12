Abriss verzögert sich Die Gemeinde hat das marode Bahngebäude gekauft. Absprachen mit der Bahn AG sind aber schwierig.

Vor einem Monat wurden am Bahnhof bereits Bäume gefällt. © Matthias Schumann

Die Gemeinde Haselbachtal erwarb in diesem Jahr nach längeren Verhandlungen das altersschwache Bahnhofsgebäude in Gersdorf. Bereits 2012 hatte eine Immobiliengesellschaft aus Baden-Württemberg das Areal für 5 500 Euro gekauft. Dann ging es in Privatbesitz über. Mit der aktuellen Besitzerin wurde man sich schließlich einig. Die Gemeinde plant nun, das Gebäude abzureißen. Hier will man gemeinsam mit dem VVO einen modernen P+R-Platz (Parken & Reisen) bauen. Die Pläne dafür liegen schon länger auf den Tischen der Verantwortlichen. Die Abwicklung des Hauskaufes hätte die Sache maßgeblich voranbringen können. Doch nun muss sich die Gemeinde erst einmal mit der Bahn-AG einigen. Im Haus befinden sich nämlich noch Bahnanlagen, die nicht so einfach entfernt werden können. Dies gestaltet sich bisher als langwierig. (if)

