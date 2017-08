Abriss-Start trifft auch Busse Im Zentrum von Radeberg rollen die Bagger an. Die Bebelstraße ist jetzt halbseitig dicht.

Am Montag beginnt der seit Langem geplante und ebenso lange umstrittene Abriss der beiden morschen Häuser Bebelstraße 3 und 5 mitten in Radeberg. Dafür wird hier eine Baustellenampel installiert, die den Verkehr halbseitig an der Baustelle vorbeiführt. Das dürfte zu weiteren Staus führen, da derzeit ja auch die Badstraße wegen Sanierungsarbeiten komplett dicht ist.

Auswirkungen hat das Ganze auch auf die Buslinien 302, 305, 308, 309 und 317. Ab heute 12 Uhr, so teilt der Regionalverkehr Dresden (RVD) mit, wird die Haltestelle August-Bebel-Straße auf die Dresdener Straße, Höhe Brücke über die Röder, verlegt. Das Ganze gilt dabei nur in Richtung Pulsnitzer Straße. Voraussichtlich ab 25. Oktober sind die Arbeiten beendet. (SZ)

