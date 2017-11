Abriss Kieslerstraße 13 kommende Woche Das herrenlose, marode Gebäude in Zittau-Süd wird zurückgebaut, obwohl noch Formalitäten ungeklärt sind.

Das marode Gebäude in der Kieslerstraße 13 wird trotz fehlender Formalitäten bereits nächste Woche abgerissen. © Symbolbild: dpa

Zittau. Der Abriss des maroden Hauses in der Kieslerstraße 13 in Zittau-Süd beginnt bereits in der nächsten Woche, obwohl die Formalitäten zur Aneignung des Grundstücks noch nicht vollständig abgeschlossen sind. Das erklärte die Bauverwaltung gegenüber der SZ. Das herrenlose Gebäude ist seit einem Brand im Jahre 2013 einsturzgefährdet und soll deshalb umgehend zurückgebaut werden. Im Februar informierte der Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement die Stadtverwaltung über die Aufgabe des Grundstückeigentums durch die Eigentümer. Die Stadt ist somit für die Gefahrenabwehr zuständig. (mh)

