Abriss Kieslerstraße 13 Das herrenlose Wohngebäude droht nach einem Brand einzustürzen und soll bald weg.

In der Kieslerstraße 13 werden bald die Bagger anrollen. Nach einem Brand droht das herrenlose Gebäude einzustürzen und muss weg. © Symbolbild: dpa

Zittau. Das marode Haus in der Kieslerstraße 13 soll abgerissen werden. Bereits im September beschloss der Technische- und Vergabeausschuss (TVA) des Stadtrates, die Planungsleistungen für den Abbruch an das Zittauer Ingenieurbüro Klaus zu vergeben. Der formelle Kauf und der Abriss durch die Stadt stehen in einer der nächsten Sitzungen des TVA auf der Tagesordnung, erklärte Stadtsprecher Kai Grebasch auf Anfrage.

Das Wohngebäude grenzt an das sanierte Wohnhaus der Nummer 11 und an die Neißstraße 17. Im April 2013 kam es zu einem Brand, in dessen Folge ein erheblicher Schaden entstand. Insbesondere die Dacheindeckung, der Dachstuhl und tragende Bauteile der obersten Geschossdecke wurden dabei zerstört. Seither ist der Gehweg vor dem Haus durch die Stadt Zittau abgesperrt worden. In den Jahren seit 2013 konnte trotz zahlreicher Bemühungen keiner der Eigentümer zu einer Beseitigung der baulichen Mängel bewegt werden. Der Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement des Freistaates Sachsen informierte die Stadtverwaltung im Februar des Jahres über die Aufgabe des Grundstücks durch die Eigentümer. Das Gebäude ist seither herrenlos. Die Stadt ist somit für die Gefahrenabwehr zuständig. Die Bauaufsichtsbehörde stellte bei einer Kontrolle im Sommer fest, dass ein Großteil der Holzbalkendecken bis zum Erdgeschoss eingestürzt sind und der Einsturz tragender Wände zu erwarten ist.

