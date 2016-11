Abriss in Kohlmühle Alte Baracken gehören schon seit Langem mit zum Ortsbild in Kohlmühle. Eine kommt weg.

In diesem Arbeiterwohnheim des ehemaligen Linoleumwerkes Kohlmühle waren die vietnamesischen Gastarbeiter untergebracht. © Dirk Zschiedrich

In Kohlmühle wird weiter aufgeräumt. Dieses Mal ist die Fläche mit den Baracken direkt neben dem Bahnhof dran. Diese gehörten ursprünglich mit zum ehemaligen Linoleumwerk. In dem Arbeiterwohnheim waren die vietnamesischen Gastarbeiter untergebracht. Doch schon mit der Wende wurde die Baracke nicht mehr benötigt, stand dadurch lange leer. Es gab Ideen, das Objekt dem Schwarzbachbahnverein zu überlassen. Doch nach eingehender Prüfung des Gebäudes lehnte dieser dankend ab. Die Bausubstanz war offenbar so miserabel, dass das Haus nicht mehr zu halten war. Eine Sanierung hätte zu viel Geld gekostet. Der Schwarzbachbahnverein hatte sich dann entschieden, den Bahnhof von Kohlmühle zu kaufen und baut diesen derzeit als Vereinssitz um und aus.

Die Stadt Hohnstein selbst fand ebenfalls keine Verwendung. Deshalb hat man sich entschlossen, das ehemalige Arbeiterwohnheim abreißen zu lassen. Die Entscheidung ist allerdings schon eine Weile her. Die geschätzten Abrisskosten lagen laut eines Angebotes vom November 2014 bei rund 25 000 Euro. Daraus sind inzwischen über 40 000 Euro geworden. Die Stadt bekommt davon zwar 90 Prozent gefördert. Aber auch der Eigenanteil steigt. Bürgermeister Daniel Brade (SPD) schien ebenfalls überrascht wegen der hohen Summen. „Wir wollen das jetzt aber durchziehen“, sagte er. Und die Stadt würde das Vorhaben nicht zum Selbstzweck erledigen. Der Abriss der Baracke gehört mit zu den geforderten Ausgleichsmaßnahmen, die die Stadt für die Hochwasserbauten entlang des Kohlichtgrabens in Kohlmühle erbringen muss. Um das Vorhaben finanzieren zu können, hatte die Stadtverwaltung bei der Sächsischen Aufbaubank die Erhöhung der Fördermittel beantragt und auch telefonisch zugesichert bekommen. Doch erst wenn die Bestätigung schriftlich vorliegt, werde auch der Auftrag ausgelöst.

Erteilt wurde dieser bereits. Das Hohnsteiner Bauamt hatte sechs Anbieter angeschrieben. Nur zwei haben sich letztlich gemeldet. Die erste Firma wollte 40 931 Euro und die zweite 85 000 Euro. Der Stadtrat hatte sich dann für das wirtschaftlichste Angebot entschieden. (SZ/aw)

