Abriss im Lehngut bis Ende August Auf dem Gelände soll ein neues Gebäude mit Zahnarztpraxis entstehen.

Der Backsteinbau (links) auf dem Lehngutgelände in Großröhrsdorf soll einem Neubau weichen. Rechts wird am Neubau eines Ärztehauses gearbeitet. © Reiner Hanke

Das neue Ärztehaus auf dem Gelände des Großröhrsdorfer Lehngutes nimmt Gestalt an. Unterdessen soll es auch mit dem verfallenen Backsteingebäude auf dem Gelände weitergehen. Auch für das hatte die Stadt – inklusive Grundstück – noch im Vorjahr einen Käufer gefunden. Zu einem Kaufpreis von 100 000 Euro wechselte das 3 000 Quadratmeter große Grundstück den Besitzer.

Für die Stadt wird nicht viel von dem Geld bleiben. Von der Summe finanziert sie noch den Abriss des Backsteinbaus. Der soll bis spätestens Ende August erledigt sein, so die Information von Bürgermeisterin Kerstin Ternes. Denn schon im September wolle der neue Eigentümer loslegen. Der Neubau werde sich gut einordnen und wieder den Eindruck eines Dreiseithofes entstehen lassen, schätzt man im Rathaus ein. Nach den im Stadtrat beschriebenen Plänen wird ein Gebäude mit Zahnarztpraxis entstehen. Dr. Berit Hartmann, derzeit in der Großmannstraße, will sich vergrößern. Sechs Jahre lang hatte die Stadt das Gelände erfolglos angeboten,. Es sei ein schwieriges Areal, hieß es. Der Verkauf habe die Chance geboten, das Ensemble abzurunden.“ (SZ/ha)

