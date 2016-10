Abriss Glasinvest soll nächste Woche starten Am Montag soll der Rückbau des Hochhauses auf der Brache in Radebeul-Ost anlaufen. Damit ab Frühjahr die neuen Häuser errichtet werden können.

Das Glasinvest-Gebäude in Radebeul. Lange soll es nicht mehr stehen. © Arvid Müller

Das Bauprojekt auf dem ehemaligen Glasinvest-Gelände schreitet voran, heißt es von der in Radebeul ansässigen SWG Sächsische Wohnimmobilien GmbH. Das Unternehmen ist einer der drei Investoren, die ab dem nächsten Frühjahr auf dem circa 15 000 Quadratmeter großen Gelände an der Meißner Straße in Ost neu bauen wollen.

Doch dazu muss erst einmal die alte Bebauung verschwinden. Am kommenden Montag soll es der SWG zufolge damit losgehen, angefangen mit dem Rückbau des ruinösen Glasinvest-Hochhauses von Etage zu Etage. Die Investoren hoffen, dass sich die vorgesehenen Termine einhalten lassen und das Hochhaus noch dieses Jahr verschwunden sein wird.

Ist die Fläche beräumt und Baurecht erteilt, wollen die SWG, die Hentschke Bau GmbH Bautzen und die Wohnungsgenossenschaft Lößnitz eG ab kommendem Frühjahr hier ein Wohngebiet inklusive Einzelhandel errichten.

Im nördlichen Teil des Grundstücks plant die SWG sechs Häuser mit insgesamt 64 Wohnungen. Die Wohnungsgenossenschaft wird an der Ecke Meißner Straße, Freiligrathstraße 31 Mietwohnungen bauen. Die Bautzener Firma Hentschke Bau ist verantwortlich für die zwei Häuser, die für das von der Volkssolidarität übernommene Betreute Wohnen – mit insgesamt 53 Wohneinheiten – sowie für ein Pflegeheim mit 88 Plätzen vorgesehen sind und sich an der Meißner Straße, Ecke Hauptstraße befinden. Das Erdgeschoss bleibt dem Einzelhandel vorbehalten. Dort sollen sich neben dem Konsum auch ein Bäcker und eine Drogerie ansiedeln.

Ein besonderes Merkmal des neuen Quartiers ist die Tiefgarage mit etwa 170 Plätzen. Gebaut vom Unternehmen Hentschke, das auch den Abriss des Hochhauses übernimmt.

Läuft alles nach Plan, könnten die Neubauten Ende 2018 stehen. Bei einer Gesamt-Investitionssumme von rund 37 Millionen Euro.

