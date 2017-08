Abriss gegen den Leerstand Diese Woche reiste eine Görlitzer Abrissfirma mit schwerer Technik an, um den Wohnblock Boxberger 29 bis 34 zu beseitigen.

Der Abriss hat begonnen. © Joachim Rehle

Jetzt wird der erste Wohnblock in der Boxberger Straße in Weißwasser abgerissen. Der große Leerstand an Wohnungen bei der Wohnungsbaugenossenschaft macht diesen zwingend notwendig. Diese Woche reiste eine Görlitzer Abrissfirma mit schwerer Technik an, um den Wohnblock Boxberger Straße 29 bis 34 zu beseitigen. In gut drei Wochen soll der Abriss des Gebäudekomplexes abgeschlossen sein.

