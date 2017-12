Abriss für Aldi Das neue Grundstück für den Discounter an der Rennerstraße in Pirna wird beräumt. Den Anwohnern stößt der Umzug mächtig auf.

An der Rudolf-Renner-Straße in Copitz wird das Baufeld für den neuen Aldi-Markt beräumt. Rechts ist das Herder-Gymnasium zu sehen. © Daniel Schäfer

Pirna. Eine Art riesige Kneifzange, befestigt an einem Baggerausleger, frisst sich ins Mauerwerk. Mühelos zerknackt das Werkzeug Ziegel und Beton, das Haus, an dem das Gerät nagt, wird stetig kleiner. Rings-um auf dem Grundstück Rudolf-Renner-Straße 41a in Copitz ist längst alles plattgemacht, Bäume und Zäune sind weg, auch die Werkstatt von Tischlermeister Jens Füssel. Als Letztes fällt das große Wohnhaus. Sämtliche Arbeiten zeugen von einem großen Vorhaben: Das Baufeld wird beräumt, damit Aldi von der Radeberger Straße auf die Rennerstraße umziehen kann.

Trotz massiver Proteste der Anwohner und der nahegelegenen Schule will der Discounter auf dem Eckgrundstück vor dem Herder-Gymnasium einen neuen Supermarkt bauen. Die Baugenehmigung erteilte Pirna bereits im Frühjahr dieses Jahres. Wann aber Aldi mit dem Neubau beginnt, steht noch nicht fest. Nach Auskunft des Rathauses habe der Investor den Baubeginn noch nicht angezeigt. Die Stadt rechnet damit, dass der Bau nach dem Winter startet. Gemäß der Baugenehmigung habe Aldi generell zwei Jahre Zeit, das Vorhaben zu realisieren.

Dass der Einzelhandelsriese an dieser Stelle überhaupt einen neuen Markt errichten kann, erwies sich im Vorfeld als kompliziert und zunächst fast aussichtslos. Laut dem schon vor Jahren im Stadtrat beschlossenen „Einzelhandels- und Zentrenkonzept“ hätte ein Markt mit diesem Ausmaß in diesem Gebiet nicht gebaut werden dürfen. Aldi plante zunächst eine 1 000 Quadratmeter große Verkaufshalle. Zentrenrelevante Einzelhandelsbetriebe in dieser Größe waren allerdings gemäß dem Konzept nicht erlaubt.

Widersprüche noch unbearbeitet

Pirna ließ daraufhin im Oktober 2012 eine Ausnahmegenehmigung durch den Stadtrat erwirken. Denn abweichend von der Regel wäre ein solcher Supermarkt in dem Gebiet gestattet, wenn er der Nahversorgung diente und die Grenze zur Großflächigkeit nicht überschreiten würde, die bei einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern beginnt. Pirna bejahte die Nahversorgungsfunktion, Aldi sagte zu, die Verkaufsfläche auf 799 Quadratmeter zu reduzieren. Schließlich bestätigte der Stadtrat die Ausnahme. Die Folgen der Genehmigung sind für das Wohngebiet gravierend.

Vor allem den Anwohnern an der Rennerstraße stößt der geplante Aldi-Umzug mächtig auf. Für viele der benachbarten Grundstückseigentümer ist der Supermarkt allein schon baulich ein Gräuel, denn das Gebäude fügt sich nicht in die Umgebung ein. Darüber hinaus befürchten die Anwohner einen erhöhten Lärmpegel aufgrund des Anlieferverkehrs sowie der Kunden, die mit dem Auto kommen. Und generell, so ihre Befürchtung, werde das Verkehrsaufkommen steigen. Elternrat und Schulleitung des Herder-Gymnasiums kritisieren unterdessen, dass künftig auf der schmalen Stichstraße Anliefer- und Schülerverkehr miteinander kollidieren und der Schulweg damit unsicherer werde. Mehre Anwohner haben Widersprüche gegen die Baugenehmigung eingelegt, die noch nicht final bearbeitet sind.

Aldi will weg vom alten Standort, um mehr Kunden anzuziehen. Seit die Radeberger Straße nicht mehr zur S 177 führt, ist der jetzige Markt wegen des fehlenden Durchgangsverkehrs nicht mehr so stark frequentiert wie früher.

