Abriss eines Hundertjährigen

Lange Zeit war das große alte Haus Hermannstraße 69 in Weißwasser unbewohnt und wurde so nach und nach zum Schandfleck in der Stadt. Vor einiger Zeit hat das Gebäude den Besitzer gewechselt. Der neue Eigentümer wollte das etwa einhundert Jahre alte Haus eigentlich sanieren.

Von der Stadt Weißwasser gab es dafür aber keine Fördermittel. Jetzt wird das Mehrfamilienhaus abgerissen. Was an dieser Stelle neu entsteht und wann gebaut wird, lässt der Eigentümer noch offen. Wegen des Abrisses bleibt die Hermannstraße an der Kreuzung zur Hohen Straße bis voraussichtlich Freitag nachmittag voll gesperrt. (SZ)

