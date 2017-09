Abriss des VEB Kunstblume geht los Nur noch wenige Wochen, dann verschwinden Nebengebäude und Anbauten auf der Weberstraße in Sebnitz.

Der einstige hauptsitz des VEB Kunstblume wird zum Pflegeheim Doch zuvor muss vieles abgerissen werden. © Dirk Zschiedrich

Der teilweise Abriss des früheren Hauptsitzes des VEB Kunstblume in Sebnitz kann voraussichtlich Anfang Oktober beginnen. Über die Vergabe der Aufträge wird der Sebnitzer Stadtrat in seiner Sitzung am kommenden Mittwoch entscheiden. Das Nebengebäude und sämtliche Hintergelasse des Komplexes auf der Weberstraße sollen bis zum Jahresende fallen. Mit dem Abriss wird eine der letzten großen Industriebrachen der Stadt beseitigt.

Die Arbeiten sind der lang vorbereitete Auftakt für eine neue Nutzung des Areals in direkter Nachbarschaft zum Goethe-Gymnasium. Dort soll in den kommenden Jahren ein neues Pflegeheim entstehen. Das verbleibende Hauptgebäude der ehemaligen Kunstblumenfabrik wird den Plänen zufolge um einen modernen Seitenflügel ergänzt. Vorgesehen sind 60 Pflegeplätze vorrangig für Demenzkranke. Als Betreiber ist das DRK Sebnitz im Gespräch.

Allein der jetzt startende Abriss kostet 416 000 Euro, Dreiviertel der Summe kommen als Fördermittel vom Freistaat Sachsen, den übrigen Teil trägt die Stadt. (SZ/dis)

