Abriss des VEB Kunstblume beginnt Das Gebäude in Sebnitz fällt. Bald rücken die Bagger an.

In Sebnitz haben die Abrissarbeiten am Gebäudekomplex des ehemaligen VEB Kunstblume auf der Weberstraße begonnen. Seit Wochenbeginn sind die Arbeiter zunächst mit der Entkernung beschäftigt, wie Stadtsprecherin Kerstin Nicklisch erklärt. Der von außen sichtbare Abriss weiterer Gebäudeteile per Bagger werde dann voraussichtlich ab Anfang November erfolgen.

Vom ehemaligen Verwaltungssitz des VEB Kunstblume direkt neben dem heutigen Goethe-Gymnasium werden ein Nebenflügel und das Hintergebäude abgerissen. Dort befanden sich bis nach der Wende Teile der Produktion sowie die Küche des Großbetriebes. Diese teils stark verfallenen Gebäudeteile sollen bis zum Jahresende weggerissen werden.

Das Hauptgebäude Weberstraße 2 hingegen bleibt erhalten. Es soll in den kommenden Jahren zu einem Pflegeheim mit rund 60 Plätzen ausgebaut werden. An der Stelle des alten Seitenflügels sehen die Architektenentwürfe einen modernen Anbau vor. Als Träger der Einrichtung ist der DRK Kreisverband Sebnitz im Gespräch. (SZ/dis)

