Abriss des Rewe-Markts hat begonnen Statt Einkaufswagen rollen Radlader in die alte Kaufhalle. Mit dem Markt verschwinden vorerst auch zwei Briefkästen.

Radlader beginnen mit dem Abriss des Rewe-Marktes. © SZ

Pirna. Das große Schild lügt. „Rewe Montag bis Samstag geöffnet von 7 bis 22 Uhr“, steht darauf. Dabei hat der Rewe-Markt an der Remscheider Straße auf dem Sonnenstein bereits seit dem 20. Januar geschlossen. Statt Kunden mit Einkaufstaschen fahren jetzt Radlader in die dunkle Eingangshalle rein. Kurze Zeit später hört man ein lautes Krachen. Die dünnen Innenwände werden derzeit eingerissen.

Auf der Rückseite des Gebäudes entsteht ein neuer moderner Rewe-Markt. Doch die Sonnensteiner müssen noch Geduld haben, denn er wird erst im Sommer eröffnet. Bis dahin gibt es an dem Standort nichts zu kaufen, was viele Anwohner maßlos ärgert. Zu ihnen gehört Heidrun Paufler. „Ich rege mich so auf. Das ist doch größte Blödsinn“, sagt sie so laut, dass sich einige Passanten auf der Straße umschauen. Sie hätte es begrüßt, wenn der alte Markt bis zur Eröffnung des neuen Einkaufsladens in Betrieb gewesen wäre. „Ein nahtloser Übergang ist doch viel sinnvoller“, sagt sie. Bereits im Vorfeld habe sie bei der Rewe-Leitung in Köln angerufen, um ihre Bedenken zu äußern. Genützt hat es offensichtlich nichts. In der Interimszeit kauft sie bei Kaufland oder bei Aldi ein. „Aber das ist weiter weg. Besonders ältere Menschen mit einem Rollator haben jetzt ein Problem“, sagt Paufler erbost. Etwas gelassener sieht es Horst Bialluch, der ebenfalls ganz in der Nähe wohnt. „Wir haben ein Auto, damit machen wir jetzt die größeren Einkäufe“, erklärt der Sonnensteiner.

Nicht nur Einkaufen ist ein Problem. Viele fragen sich, was mit den Briefkästen wird, die bis dato an dem alten Rewe-Markt hingen. Der rote Postmodern-Kasten wurde am 29. Januar abgeschraubt, sagt Simone Voß von Media Logistik Postmodern. Er wird später an das neue Rewe-Gebäude montiert. Bis zur Fertigstellung können die Kunden die Postmodern-Briefkästen auf der Struppener Straße am Kaufland und am Friseursalon Engel nutzen.

Der hohe gelbe Briefkasten von der Deutschen Post steht zwar noch auf dem Rewe-Gelände, ist aber zugeklebt. Er wird demnächst abtransportiert, teilt Postsprecher Mattias Persson mit. „Leider kann derzeit keine Auskunft zum künftigen Standort gemacht werden“, sagt er. Weitere gelbe Briefkästen in der näheren Umgebung befinden sich an der Rudolf-Breitscheid-Straße 6, Struppener Straße 11 sowie an der Longuyoner Straße 24.

