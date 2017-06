Abriss des Dachstuhl Schuld an Baustopp? Die Entscheidung des Kreisbauamtes zum Haus von Sven Seurig sorgt in Großenhain für Debatten. Die Behörde widerspricht jetzt der Darstellung des Malermeisters.

Sven Seurig ist nicht nur als Maler bekannt. Er macht auch mit der Sanierung alter Häuser in Großenhain von sich reden. © Brühl

Seit vergangenen Sonnabend darf auf der Berliner Straße 32 in Großenhain wieder gebaut werden. Nach einem vom Kreisbauamt verhängten Baustopp – Bauherr Sven Seurig hatte nach eigenem Bekunden vergessen, den Baubeginn rechtzeitig anzuzeigen – darf die Sanierung des 1837 errichteten Hauses wieder fortgesetzt werden. Wie er im SZ-Gespräch erklärte, habe er einen Fehler gemacht, weil er am Tag, an welchem der Dachstuhl abgenommen worden ist, die Arbeiten nicht sofort beim Kreisbauamt angezeigt hat.

Das Kreisbauamt indes widerspricht entschieden dieser Darstellung. Der an der Tür von Seurig angebrachte rote Aufkleber mit dem Verweis auf Baustopp habe behördlicherseits eindeutig besagt, dass „die Ausführung des Vorhabens abweichend der erteilten Baugenehmigung vom 16. Juni 2016 erfolgt“. Es handelte sich eben nicht nur um das „bloße“ Fehlen einer Baubeginnanzeige. Vielmehr wären Arbeiten vorgenommen worden, die von der erteilten Genehmigung abgewichen seien. Die Bauaufsichtsbehörde würde beim Fehlen einer Baubeginnanzeige den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wahren und keine sofortige Baueinstellung fordern. Der Abbruch des Dachstuhles hätte beantragt werden müssen. Oder der Großenhainer habe sich beim Anblick der maroden Bausubstanz umgehend mit der Kreisbaubehörde in Verbindung setzen müssen.

Auch in der zeitlichen Bearbeitung sei es im Falle Seurig zu keinem Verzug gekommen. Der Nachtrag zum eigentlichen Bauantrag habe letztlich vollständig am 25. April 2017 vorgelegen. Nach den Regelungen der Sächsischen Bauordnung habe die Bauaufsichtsbehörde drei Monate Bearbeitungszeit, um die Genehmigung zu erteilen. Diese sei bereits am 8. Juni erlassen worden. Also in der Hälfte der möglichen Zeit. „Für jeden Bauherrn gelten die gleichen Gesetze und Vorschriften. Ein „Auge zudrücken“ würde den Gleichbehandlungsgrundsatz verletzen und jene Bauherren verärgern, die sich an die Vorschriften halten. Und das ist die Mehrzahl“, heißt es in einer Stellungnahme des Amtes Meißen.

Malermeister Sven Seurig versteht die Aufregung um seine Äußerungen nicht. Er habe niemanden beleidigt, noch unverschämte, inhaltlich falsche Vorwürfe erhoben. „Aber ich bleibe bei meiner Darstellung. Unser Architekt hat bereits bei der Einreichung der Pläne auf den schlechten Zustand des Dachstuhles hingewiesen. Der nicht rechtzeitig angezeigte Baubeginn ist mit Sicherheit auch eine der Ursachen für den Baustopp“, so der 51-Jährige. Ein Versäumnis, zu dem er stehe. Alles andere sei eine Auslegungssache.

