Abriss des baufälligen Erbgerichts naht In Ottendorf sollen alte Mauern fallen. Ein hoher fünfstelliger Betrag ist dafür fällig.

Das alte Erbgericht in Ottendorf soll abgerissen werden. © Dirk Zschiedrich

Ottendorf. Die Ruine des alten Erbgerichts an der Ottendorfer Hauptstraße soll noch im ersten Quartal des neuen Jahres abgerissen werden. Der Sebnitzer Stadtrat hat grünes Licht für die Ausschreibung der Abbrucharbeiten gegeben. Damit die Angebote möglichst günstig ausfallen, will die Stadt nicht abwarten, bis der neue Haushalt in Kraft getreten ist. Laut vorliegender Schätzung kosten Abriss und Entsorgung etwa 70 000 Euro. Zu 90 Prozent werden sie aus Fördermitteln des Landesbrachprogramms finanziert. Die Stadt hatte die seit Jahren ungenutzte Ruine im vergangenen Sommer über eine Zwangsversteigerung erworben. Mit dem Rückbau wird eine Gefahrenstelle im Ort beseitigt. Unterhalb des Gebäudes befindet sich eine Bushaltestelle, die einsturzgefährdete Giebelwand ist deshalb mit Sicherungsnetzen abgespannt. (SZ/dis)

