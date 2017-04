Abriss des alten Fuchsbaus beschäftigt das Gericht Die Abrissfirma will ihre Schlussrechnung bezahlt haben, die Stadt Weißwasser stattdessen Geld von ihr zurück.

So sah es beim Abriss der alten Eishalle im März 2014 aus. Über die Mengen an Schutt und Schrott gibt es seitdem Streit. © andré schulze

Weißwasser. Der Abriss des alten Weißwasseraner Fuchsbaus stand von Anfang an unter keinem guten Stern und war von Misstrauen gegenüber der Abrissfirma A.R.S. GmbH aus Hoyerswerda geprägt. Die Stadt Weißwasser wollte die Firma als günstigsten Bieter der Ausschreibung zunächst ausschließen, mahnte danach immer wieder die pünktliche Fertigstellung des Abrisses an. Abgeschlossen wurde der Abriss schließlich im Oktober statt im Mai 2014. Aber nur auf der Baustelle, über die längst Gras gewachsen ist.

Über das Geld streiten sich Abrissfirma und Stadt immer noch, seit Januar 2016 vor dem Landgericht Görlitz. Die Verhandlung am Dienstag brachte erneut keinen Durchbruch. Außergerichtliche Einigungsversuche waren gescheitert, zu kurzfristig ist die letzte Stellungnahme der Stadt bei Richterin Nora Schletter eingegangen, um den komplizierten Sachverhalt abschließend zu bewerten. Es geht um 89 000 Euro. Die Abrissfirma will das Geld aus der Schlussrechnung (alle Teilrechnungen sind bezahlt) zuzüglich der einbehaltenen Sicherheitsleistung – insgesamt 51 000 Euro. Das lehnt die Stadt ab, fordert 38 000 Euro von der Abrissfirma zurück, was wiederum A.R.S. ablehnt. Im Kern lässt sich der Streit in vier Teilbereiche aufteilen:

Problem 1: die Menge des entsorgten Betons

Unbestritten ist, dass viel mehr Beton angefallen ist, als im Leistungsverzeichnis bei der Ausschreibung angegeben war. Die Bodenplatte und die Fundamente der alten Eishalle (und des Freiluftstadions davor) waren viel mächtiger als angenommen. Strittig ist, um wie viel Beton mehr es geht. Die Stadt zweifelt die von A.R.S. angegeben Zahlen an, fordert Nachweise und behauptet, die nie in ausreichendem Umfang erhalten zu haben. Ihr Rechtsanwalt sagt vor Gericht, dass nur für rund zehn Prozent der behaupteten Menge Entsorgungsnachweise vorliegen würden. Ronald Scholz, Prokurist der Entsorgungsfirma, erklärt das so: „Diese Nachweise beziehen sich auf kontaminierten Abfall, den wir entsorgen mussten. Der Großteil der Menge war aber nicht kontaminiert. Den haben wir weiterverarbeitet und verkauft, wofür wir als zertifizierte Entsorgungsfirma berechtigt sind.“

Die Mengen seien über Abfahrtprotokolle, die vom Bauleiter gegengezeichnet wurden, nachgewiesen. Dazu seien am Anfang vier Ladungen gewogen und dann ein Durchschnittswert pro Transport festgelegt worden. Das sei so üblich. Die Stadt habe diese Verfahrensweise bei zahlreichen Teilrechnungen nicht beanstandet. Vor Gericht erkennt die Stadt diesen Durchschnittswert nicht an und fordert nach wie vor extra Entsorgungsnachweise. Laut Scholz hat das Umweltamt des Landkreises bescheinigt, dass es keine Beanstandungen zur Entsorgung der Bestandteile des alten Eisstadions hat.

Problem 2: die Menge des entsorgten Stahls

Hier ist die Konstellation genau andersherum. Pro entsorgter Tonne Stahl erhält die Stadt eine Rückvergütung aus dem Schrottwert. Die abgebauten Mengen wurden von A.R.S. zu einer Weißwasseraner Schrottfirma geschafft und dort gewogen. Gemäß der Leistungsbeschreibung fehlen laut Stadt 300 Tonnen Stahl, laut Scholz sind es 200 Tonnen. Die Stadt will die fehlende Rückvergütung, knapp 30 000 Euro. Scholz sagt, dass schon bei der ersten Besichtigung klar war, dass weniger Stahl anfallen würde. Vor Beginn der Abrissarbeiten seien Teile, zum Beispiel für das Nieskyer Eisstadion, ausgebaut, andere offensichtlich gestohlen worden. Außerdem sei der Stahl der großen Träger dünner und damit leichter als angegeben gewesen. Scholz verwahrt sich gegen die unausgesprochene Unterstellung, seine Firma hätte Stahl quasi von der eigenen Baustelle gestohlen, um sich die Rückvergütung einzustecken.

Problem 3: die Vertragsstrafe für fünf Monate Zeitverzug

Die Stadt verlangt eine Vertragsstrafe in Höhe von rund 25 000 Euro, weil das Abrissunternehmen den Zeitplan nicht eingehalten hatte. Darauf hatte sie von Beginn an immer wieder hingewiesen. Tatsächlich wurde A.R.S. erst im Oktober 2014 statt im Mai fertig. „Kommt trotzdem nicht infrage. Das waren unvorhersehbare Mehrarbeiten“, sagt Ronald Scholz. Schließlich haben sich die riesigen Mengen mehr Beton in und unter der Bodenplatte befunden und seien zum Teil anders als angegeben mit Stahl armiert gewesen. Und Bodenplatte und Fundamente reiße man logischerweise erst ganz am Ende ab. Ob tatsächlich fünf Monate mehr Zeitaufwand gerechtfertigt waren, muss das Gericht prüfen.

Problem 4: das Abnahmeprotokoll und die Schlussrechnung

Das fehlt bis heute. Scholz sagt, laut VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) gelte das Bauvorhaben fünf Wochen nach Erhalt der Schlussrechnung automatisch als abgenommen, wenn von Auftraggeberseite kein Widerspruch kommt. Die Stadt habe aber erstmals zwei Monate nach Erhalt der Schlussrechnung reagiert und Forderungen aufgemacht. Die Stadt sagt, ohne fehlende Nachweise könne sie kein Abnahmeprotokoll unterschreiben, und auf deren vollständige Lieferung warte sie bis heute. Außerdem habe A.R.S. die Schlussrechnung zu diesem Zeitpunkt nur gestellt, um zu versuchen, eben jene Fristen ohne komplette Entsorgungsnachweise in Gang zu setzen.

Scholz erwidert: „Ich kann nachweisen, dass ich von der Stadt aufgefordert wurde, die Schlussrechnung zu stellen, damit die Fördermittel dafür abgerechnet werden können.“ Sein Rechtsbeistand ergänzt: Wenn man jetzt an der Schlussrechnung drehen wolle, müsste man auch die Fördermittelabrechnung korrigieren und womöglich zu viel erhaltene Fördermittel zurückzahlen. Es sei immer noch besser, sich außergerichtlich zu einigen. Dafür allerdings sieht die Stadt keine Basis.

Lösungsweg: Die Richterin will eine weitere Stellungnahme

Richterin Nora Schletter ist sichtlich genervt von dem ständigen Hin und Her, gibt der Firma A.R.S. eine Vier-Wochen-Frist, um eine Stellungnahme zur letzten Stellungnahme der Stadt abzugeben und kündigt für Ende Mai einen richterlichen Beschluss an. Sie deutet an, dass sie einen Gutachter beauftragen wird. Der Rechtsstreit ist also lange noch nicht zu Ende. Und dies ist nur die erste Instanz …

