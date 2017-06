Abriss der Zittauer Kaufhallen hat begonnen Das ehemalige Lebensmittelgeschäft in Zittau-Mitte soll in wenigen Wochen verschwunden sein. Dann geht‘s an der Kaufhalle in Ost weiter.

zurück Bild 1 von 2 weiter Am Montag haben die Abrissarbeiten an der ehemaligen Kaufhalle Mitte begonnen. Günther Ost (Bagger) und René May sind mit Entkernungsarbeiten, der Beseitigung von Unterbau, Holz, Kabeln und Rohren beschäftigt. © Bernd Gärtner Am Montag haben die Abrissarbeiten an der ehemaligen Kaufhalle Mitte begonnen. Günther Ost (Bagger) und René May sind mit Entkernungsarbeiten, der Beseitigung von Unterbau, Holz, Kabeln und Rohren beschäftigt.

Ein Bild aus alten Zeiten: So sah die ehemalige Kaufhalle Zittau-Ost vor dem Abriss aus.

Der Abbruch der beiden ehemaligen Zittauer Kaufhallen Mitte und Ost hat begonnen. In dem leer stehenden Gebäude an der Albertstraße unweit des Rathauses klafft bereits ein riesiges Loch in der Seitenwand. In wenigen Wochen wird der Flachbau verschwunden sein und mit ihm auch ein Stück Zittauer Geschichte. Schon 1948 eröffnete die HO hier ihr erstes Zittauer Lebensmittelgeschäft. 1976 wurde dann die als „Kaufhalle Mitte“ bekannte Einrichtung eröffnet. Nach der Wende zog in das Erdgeschoss ein Einkaufsmarkt für Haushaltsartikel, Bürobedarf, Lebensmittel, Dekoration und 1 000 kleine Dinge ein, der bis zum vorigen Jahr auch dort ansässig war. Nachdem der Markt Ende August 2016 ausgezogen war, standen die Räume leer. Nun wird der Anbau abgerissen. Auch in Ost soll die ehemalige Kaufhalle demnächst fallen. Der Fördermittelbescheid ist bei der Stadtverwaltung im Mai eingegangen. (SZ/jl)

