Abriss der alten Theaterwerkstätten Ab kommender Woche rücken die Bagger an. Auch der Boden muss gereinigt werden.

Die alten Werkstätten der Landesbühnen in Radebeul werden abgerissen. © Archiv/Norbert Millauer

Am Moritz-Garte-Steg wird es ab Montag laut. Dann beginnen die Abrissarbeiten an den alten Theaterwerkstätten. Insgesamt acht Gebäude werden abgebrochen, teilt der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) mit. Derzeit laufen bereits Vorbereitungsmaßnahmen, wie das Freischneiden der Häuser. Diese werden seit der Inbetriebnahme der neuen Werkstätten im April nicht mehr gebraucht. Davor durften die Handwerker nur noch mit einer Ausnahmegenehmigung in den maroden Gebäuden arbeiten.

Die Kosten für den Abriss belaufen sich auf rund 500 000 Euro. Bis Februar 2017 soll die Fläche komplett beräumt sein. Dann soll das 4 515 Quadratmeter große Areal an die Stadt übergeben werden. Die Übergabe verzögert sich damit um rund vier Monate. Ursprünglich sollte die Stadt das Gelände schon im Herbst dieses Jahres bekommen.

Bevor die Übergabe stattfindet, muss auch der Boden des Geländes überprüft werden. Auf dem Areal befand sich zu DDR-Zeiten eine Tankstelle. Noch weiß man nicht, ob sich möglicherweise alte Tanks im Boden befinden. „Wir werden genau darauf achten, dass eventuelle Altlasten entfernt werden“, sagt Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos).

Die Stadt will einen Teil des Geländes für eine neue evangelische Oberschule zur Verfügung stellen. Anwohner hoffen auch auf Läden an der Meißner Straße.

