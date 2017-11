Abriss an der Talstraße verschoben Das markante Eckgebäude sollte ab Dienstag demontiert werden. Doch die Kreisverwaltung musste einen neuen Termin festlegen.

Bereits seit Anfang des Jahres ist der Bereich rund ums Eckhaus Talstraße 1 weiträumig abgesperrt. © Archiv/Dietmar Thomas

Waldheim. Eigentlich hatte das Landratsamt Mittelsachsen für Dienstag, 28. November, den Beginn der Abrissarbeiten des maroden Eckhauses an der Talstraße 1 in Waldheim angekündigt. Doch es werden noch Wochen vergehen, bis sich tatsächlich etwas vor Ort tut. „Die Arbeiten beginnen am 18. Dezember“, teilte Kreissprecher André Kaiser auf Nachfrage des Döbelner Anzeigers mit. Als Grund für die Verschiebung des Termins nannte er „die Auftragslage der Firma“, die mit dem Abriss beauftragt wurde. „Ein weitergehender Zeitplan existiert noch nicht“, ergänzte er.

133 000 Euro werde das Vorhaben kosten. Das Geld hatten die mittelsächsischen Kreisräte Anfang September bewilligt. Eigentlich ist dieser Abriss aber nicht die ureigene Aufgabe des Landratsamtes. Doch weil der Eigentümer der Immobilie bislang anscheinend jegliche Aufforderung, seinen Besitz zu sichern, ignorierte, schreitet die Bauaufsichtsbehörde ein. Denn das Dach fällt immer weiter in sich zusammen. An dieser Straßenecke ist Gefahr in Verzug, eine sogenannte Ersatzvornahme deshalb unumgänglich.

Seit mittlerweile einem Jahr sind Straße und Gehweg in diesem Bereich weiträumig abgesperrt. Der Verfall des markanten Gebäudes schreitet zusehends voran. Während der Abrissphase müsse laut einer Sprecherin des Landratsamtes der komplette Kreuzungsbereich für rund drei Wochen gesperrt werden.

Dass das einsturzgefährdete Eckhaus an der Talstraße 1 endlich abgerissen wird, freut Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP), der in seiner Funktion als Kreisrat selbst über den zusätzlichen Etat abgestimmt hatte. Die Medien wie Wasser, Strom und Gas seien schon länger getrennt.

Der Landkreis, und damit nicht zuletzt der Steuerzahler, kommt zunächst für die Kosten des Abrisses auf. Er stellt sie dem Eigentümer zwar in Rechnung. Doch nur in etwa zehn Prozent der Fälle begleichen die Besitzer diese überhaupt, so Kreiskämmerer Andreas Müller. Alternativen seien eine Zwangsvollstreckung sowie die Eintragung der Schulden ins Grundbuch (DA berichtete). (mit mf)

