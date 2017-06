Abriss an der Hochwaldstraße Die Enso baut alte Strommasten ab. Derzeit laufen die Arbeiten an der beliebten Laufstrecke. Was das für Sportler bedeutet.

Mit einer Schere zerschneidet der Bagger die alten Strommasten entlang der Hochwaldstraße zwischen Falkenhain und Oberfrauendorf. © Franz Herz

Dippoldiswalde. Es knirscht und klappert metallisch mitten im Wald. Wanderer und Radfahrer, die auf der Hochwaldstraße zwischen Oberfrauendorf und Falkenhain unterwegs sind, wundern sich über diese Geräusche. So etwas ist sonst eher auf dem Schrottplatz zu hören, nicht mitten im Wald. Hier ist eine Tiefbaufirma im Auftrag der Enso Netz GmbH dabei, alte Stahlgittermasten abzureißen und so zu zerkleinern, dass sie abtransportiert werden können. Ein Bagger mit einer Hydraulikschere schneidet den Metallmast in handliche Stücke, damit diese verladen werden können.

Dieser Abbau gehört zu der grundlegenden Erneuerung des Hochspannungsnetzes im Osterzgebirge, die in den vergangenen drei Jahren gelaufen ist, wie Claudia Kuba, die Sprecherin der Enso, informierte. Dabei hat die Enso auf 24 Kilometer Länge die alte Leitungstrasse durch eine neue ersetzt. Zwischen Reinhardtsgrimma und dem Umspannwerk Ulberndorf wurden vor zwei Jahren acht Kilometer Hochspannungsleitung völlig neu aufgebaut. Im vergangenen Jahr hat die Enso die bestehende Leitung von Reinhardtsgrimma hoch nach Altenberg komplett erneuert. Das heißt aber im Gegenzug, dass insgesamt 36 Kilometer alte Freileitungen nicht mehr benötigt werden. Die Enso lässt diese jetzt schrittweise abbauen. Derzeit ist der vier Kilometer lange Abschnitt durch den Wald entlang der Hochwaldstraße an der Reihe. Hier werden die Arbeiten nach Auskunft von Enso Netz noch bis Ende Juni dauern.

Dabei wird auch die Hochwaldstraße teilweise gesperrt, wie die Enso weiter mitteilt. Denn das Zerkleinern der Gitterkonstruktion ist nur ein Teil der Arbeiten. Die Masten werden, so wie sie einst aufgebaut worden sind, auch schrittweise mit einem Kran wieder Stück für Stück abgenommen und dann, wenn sie am Boden liegen, zerkleinert. Dabei muss die Umgebung gesichert werden, damit bei dem Rückbau nichts passiert. Die Hochwaldstraße ist keine öffentliche Verkehrsverbindung, sondern nur ein Forstweg, der aber im Jahr 2002 als Ausweichmöglichkeit für die hochwasserzerstörte B 170 asphaltiert worden ist. Heute ist die Durchfahrt aber mit einer Schranke abgesperrt. Jedoch schätzen Rollskifahrer, Skater und Radfahrer die asphaltierte Strecke, die mitten durch den Wald führt. Sie sind auch von den Sperrungen wegen der Trassenarbeiten betroffen.

Fünf Kilometer Leitung zwischen Lockwitz und Kreischa sind bereits im Februar und März abgebaut worden. Im April folgten drei Kilometer im Bereich Falkenhain. Nach Abschluss der Arbeiten bleiben von ursprünglich 257 Masten nur noch 120 Masten für die Stromversorgung übrig. Die neuen Masten sind teilweise höher als die alten, sodass für die gleiche Stromtrasse weniger benötigt werden. Insgesamt werden 59 Kilometer Hochspannungsleitung, die vor einem Jahr noch standen, auf 32 Kilometer verkürzt. Diese sind für die weitere sichere Stromversorgung im Osterzgebirge notwendig, informierte Claudia Kuba. Bis diese Arbeiten komplett abgeschlossen sind, kann es immer wieder mal passieren, dass mitten im Wald oder auf dem Feld Arbeiten zu beobachten sind, die eher auf einem Schrottplatz erwartet werden.

