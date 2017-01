Abrechnung mit dem Winterdienst Während der Bürgermeister im Großen und Ganzen zufrieden ist, schlägt der VfL andere Töne an. Es gibt einige Unwägbarkeiten.

So stellte sich die Situation am 14. Januar dar. Am Wochenende wurde der Weg geräumt. © Matthias Poch

Über den Winterdienst in der Stadt Waldheim äußerte sich Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) während der Sitzung des Technischen Ausschusses am Donnerstagabend einverstanden. „Ich bin mit der Leistung unseres Bauhofes zufrieden“, sagte er. Es habe allerdings vereinzelt Beschwerden von Bürgern gegeben. „Zum Beispiel, dass Grundstückseinfahrten wieder zugeschoben werden“, so Ernst. Er könne die Verärgerung der Bürger darüber schon nachvollziehen, weist aber im selben Atemzug darauf hin: „Die Mitarbeiter können schließlich nicht nach jedem Grundstück das Schiebeschild drehen.“

Deutlich unzufriedener sind die Mitglieder des VfL Waldheim 54 mit dem Winterdienst der Stadt gewesen. Konkret bemängelt der Vorstand die Situation am Zugang zur Stadtsporthalle. „Die Zufahrt für den Rettungsdienst war nicht geräumt. Es war sehr glatt“, sagte Matthias Poch vom Vorstand des Vereins. Die Zuschauer nutzen diesen Weg ebenfalls. „Wir hatten am 14. Januar einen kompletten Heimspieltag in der Halle. Da geht so etwas eigentlich gar nicht“, ergänzte er. Witterungsbedingt habe sich die Situation nicht gebessert. „Es handelt sich um städtisches Eigentum. Es gibt eine Straßenreinigungssatzung, in der die Räum- und Streupflicht klar geregelt ist“, sagte er. Der Verein habe die Stadtverwaltung am Donnerstagabend vergangener Woche auf die Missstände aufmerksam gemacht. „Tags darauf war alles super geräumt. Die ganzen Eisplatten sind entfernt“, sagte Matthias Poch. Der Verein sei froh, dass die Verantwortlichen der Stadt Waldheim nach dem Hinweis so schnell gehandelt haben.

Bürgermeister Steffen Ernst wies darauf hin, dass die Einbahnstraßenregelung für die Goethestraße weiterhin Bestand habe. Sie gilt von der Voigtstraße in Richtung Untere Goethestraße.

Was das Stadtoberhaupt ärgert: „Die Leute schippen den Schnee vom Gehweg oder ihrer Grundstücksausfahrt einfach wieder auf die Straße zurück.“ Laut Straßenreinigungssatzung ist das verboten. In dieser heißt es zudem: „Zum Bestreuen sind Sand oder Split anzuwenden. Salz darf nur in geringen Mengen zur Beseitigung festgetretener Eis- und Schneerückstände verwendet werden.“ Waldheims Bürgermeister nennt ein aus seiner Sicht typisches Problem: „Es ist für Privatleute schwer, überhaupt irgendwoher abgepackten Split zu bekommen.“ Tatsächlich ist es wesentlich einfacher, an einen Beutel Streusalz zu gelangen. Das liege aber an den Kunden selbst, meint Torsten Hamann, Verkaufsleiter in der Waldheimer Bau- und Gartenmarkt-Filiale von der RHG.„Wir können Split beschaffen, denn er ist im Sortiment. Aber der Verbraucher fragt das nicht nach“, sagt er auf DA-Anfrage.

