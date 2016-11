Abräumen fürs Losfahren Seit Mittwochnachmittag ist die Kötzschenbrodaer Straße wieder richtig frei – nicht nur für Anlieger.

Kein Scherenschnipp am Straßenfreigabeband, sondern die letzte Absperrung wegtragen. Das machten am Mittwochnachmittag Radebeuls OB Bert Wendsche (links) und sein Stellvertreter Jörg Müller (Erster Bürgermeister) an der neuen Verkehrsinsel Panzerstraße. Es dauerte nur Minuten, bis die Autofahrer die Ausweichstraße nutzten. © Arvid Müller

Die beiden Stadtoberhäupter mussten sich sputen. Vom Winde zerzaust und vom einsetzenden Eisregen gepeitscht, zogen Bert Wendsche und Jörg Müller ihre Aktion mit dem Wegtragen der letzten Absperrung auf der Kötzschenbrodaer Straße durch. Was viele in den letzten Tagen eigentlich illegal machten, nämlich zwischen Am Gottesacker im Westen und der Weintraubenstraße im Osten der Baustelle durchzufahren, ist seit Mittwochnachmittag ganz legal.

Auf der Kötzschenbrodaer Straße darf wieder gerollt werden. Und wie: Asphalt, beinahe wie poliert, gesäumt von sächsisch-gelb gepflasterten Fußwegen, gibt sich die Straße in einem Zustand, wie sie noch nie in ihrer Geschichte war. Zu Königszeiten eine der wichtigen Poststraßen von Dresden über Meißen nach Leipzig, von Elbehochwassern immer wieder beschädigt – worauf die Poststraße auf die heutige Meißner verlegt wurde und die Kötzschenbrodaer Straße zum besseren Feldweg verkam. Dass die Straße im vorigen Jahrhundert geteert worden war, machte sie nicht wesentlich besser. Schon gar nicht, als Schwerlaster seit 1990 über die Elbstraße ins Gewerbegebiet nach Naundorf rollten, schilderte der OB die Geschichte des geschundenen Fahrwegs.

Es war also höchste Zeit, aus den 1,3 Kilometern eine anständige Straße zu machen. Kein Dank ans Hochwasser 2013, aber immerhin war das der Umstand, welcher der Stadt Fluthilfe-Millionen vom Bund sicherte. Erst damit, so der OB, sei es möglich gewesen, den Ausbau mit allem darunter und daneben wirklich zu sanieren. Über vier Millionen Euro mussten letztlich aufgewandt werden – für den Abwasser- und Wasserbau, die neuen Leitungen für Strom und Laternen, Telefonie und Internet, die Friedhofmauern und den Kanal an der Panzerstraße zur Elbe hin.

Punkt 16 Uhr, mit dem Wegtragen der letzten Absperrung von der neuen Verkehrsinsel an der Panzerstraße, wurde auch an der Weintraubenstraße, Ecke Kötzschenbrodaer wieder der Zustand von vor dem Bau hergestellt. Die Elbstraße ist wieder die Hauptstraße, wer von der Weintraubenstraße kommt, muss warten.

Fast anderthalb Jahre war das jetzt anders. Eine neue Fußgängerquerung macht es an dieser Stelle zum Beispiel den Kleingärtnern einfacher, von der einen auf die andere Straßenseite zu gelangen. Die Laubenpieper haben jetzt einen neuen Zaun vor ihrer Anlage und eine sauber gepflasterte Zufahrt. Für Radfahrer gibt es einen Radfahrstreifen, zumindest bis zur Panzerstraße. Und OB Wendsche kündigt schon mal an, dass 2017 der rumplige Feldweg Gottesacker saniert werden soll – was die Pedalritter freuen und für das Fehlen eines Radwegs auf der ganzen Kötzschenbrodaer Straße wohl entschädigen wird.

Mit 50 km/h darf zumindest von der Weintraubenstraße bis zum Friedhof gefahren werden. Danach wird es schmaler, was nur 30 km/h erlaubt. Nicht erlaubt ist auf der gesamten Strecke das Parken. Woran sich schon gestern einige nicht hielten. Eine Aufgabe fürs Ordnungsamt, damit es auf der Straße wirklich rollen kann. Denn: Bis zu 12 000 Fahrzeuge hatte die Kötzschenbrodaer als Ausweichstrecke für die belastete Meißner Straße vor dem Bau aufgenommen. Ab dem 19. Dezember soll auch wieder die Buslinie 327 hier fahren. Die Haltestellen sind fein neu angelegt.

