Abradeln mit Familien-Tour Am letzten Ferien-Sonntag geht es auf verschiedenen Routen zur Hüttermühle – gemeinsam.

Neben dem traditionellen Radeberger Anradeln – dem offiziellen Start in die alljährliche Fahrradsaison – gibt es seit einiger Zeit auch das „Abradeln“. Fans sollten sich deshalb den letzten Herbstferien-Sonntag, den 16. Oktober, vormerken. Dann startet die beliebte Sternfahrt zum Saisonende – und die Organisatoren haben für jeden etwas dabei, heißt es in der Ankündigung. Von der „Familien-Tour“ mit knapp sieben Kilometern Länge, über Strecken von zwölf und 22 Kilometern für Tourenradler bis hin zur „Rennrad-Tour“ über 50 Kilometer. Gestartet wird 10.30 Uhr auf dem Markt in Radeberg und am Peter-Adler-Park Liegau.

Das gemeinsame Ziel aller Touren ist die Hüttermühle im Radeberger Hüttertal. Dort warten auf die Radler ein leckeres Imbiss- und Getränkeangebot sowie eine Hüpfburg für die Kinder. (SZ)

Start Sonntag 16.10., 10.30 Uhr: Markt Radeberg: Familien-Tour 7 km, Karswald-Tour 22 km, Rennrad-Tour 50 km und Liegau/Peter-Adler-Park: Heimatkunde-Tour 12 km.

