Abpumpen im Naturerlebnisbad Die Vorbereitungen für den großen Umbau im kommenden Jahr sind in vollem Gang.

zurück Bild 1 von 2 weiter Das Naturerlebnisbad Großenhain wird umgebaut. Der Regenerationsteich ist bereits fast leer. Schwimmmeister Martin Lehmann platziert eine Tauchpumpe im Pumpensumpf, um das Restwasser aus dem Teich abzupumpen. © Klaus-Dieter Brühl Das Naturerlebnisbad Großenhain wird umgebaut. Der Regenerationsteich ist bereits fast leer. Schwimmmeister Martin Lehmann platziert eine Tauchpumpe im Pumpensumpf, um das Restwasser aus dem Teich abzupumpen.

Faszinierender Anblick vom noch zum Teil gefüllten Schwimmteich hin-über zum nahe gelegenen Kulturschloss. Im Badebereich bleibt über den Winter noch etwas Wasser drin.

Wenn Bauamtsleiter Tilo Hönicke auf das große Bauschild am Naturerlebnisbad blickt, kann er sich ein Lächeln nicht verkneifen. „Bauschilder sind mittlerweile eine Wissenschaft für sich geworden“, sagt er schmunzelnd. Früher habe es gereicht, dass die Adressen des Bauherrn, der Fördermittelgeber, des Architekten und der ausführenden Firmen draufstanden. Heute müssen detaillierte Ansichten drauf sein und das Ganze auch noch mit Städtelogo und dem entsprechenden Design verziert werden. Immerhin seien die Zeichnungen ein guter Service für die Großenhainer, so Hönicke. Sie könnten sich damit vorab selbst ein Bild machen, wie ihr geliebtes Naturerlebnisbad künftig aussehen wird.

Die größte Veränderung ist, dass sich der Regenerationsteich nicht hinter den Liegewiesen befindet, sondern näher heranrückt. Eigentlich sogar mitten in den Schwimmbereich. Dadurch soll die Wasseraufbereitung besser funktionieren, als sie es bisher tat. Die Planer wählten dafür den mittleren Bereich des noch 2 400 Quadratmeter großen Teichs aus, der eh von den Badbesuchern wenig frequentiert wurde. Der Regenerationsteich teilt damit die Wasserfläche in fünf Schwimmbahnen und den Spaßbereich. Auch eine Rutsche und weitere schattenspendende Bäume soll das Naturerlebnisbad erhalten.

Am 1. März 2018 soll der Umbau beginnen und Ende Oktober 2018 erledigt sein. Die nächste Badesaison fällt damit ins Wasser. Eine Entscheidung, die sich Verwaltung und Stadtrat nicht leicht gemacht haben. „Rückblickend wäre wohl der letzte Sommer für einen Umbau ideal gewesen. Denn es war ja kein Sommer“, sagt Hönicke. Zumindest habe man den Herbst genutzt, um den Umbau vorzubereiten. Das Wasser im alten Regenerationsteich ist abgepumpt.

Eine Schotterstraße reicht vom Baustelleneingang am Bobersberg bis zum Badebereich und dem alten Regenerationsteich. Außerdem ist damit begonnen worden, die Grundwasserpumpen zu überprüfen und das Funktionsgebäude instand zu setzen. Die rote Holzfassade wird neu gestrichen, Fußbodenfliesen in den Duschen ausgetauscht. Hönicke: „Das sind alles Dinge, die nach 16 Jahren notwendig sind.“ So lange liegt die Eröffnung des Naturerlebnisbades zurück.

Dass für den dritten Umbau seit der Wende noch einmal 2,5 Millionen Euro investiert werden, dafür ist der Bauamtschef dankbar. „Wir als Verwaltung freuen uns, dass der Stadtrat das beschlossen hat“, sagt er. „Das gibt es nicht überall“. Schließlich sei ein Freibad eine freiwillige Aufgabe einer Kommune. Und nicht jede Stadt leiste sich den finanziellen Aufwand, für die sogenannten „weichen Faktoren“ zu sorgen. Denn diese machten das Leben in einer Stadt erst lebenswert.

