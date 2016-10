Abpfiff am Altenheim Nach Bauarbeiten am Viadukt blieb eine Signaltafel stehen. Das bekamen Anwohner jede Nacht zu hören. Jetzt haben sie Ruhe.

An solchen Zeichen müssen Lokführer laut tuten. Die Signalvorschrift heißt offiziell noch immer so wie zur guten, alten Dampfbahnzeit: Pfeiftafel. © Netpic

Bewohner der Görlitzer Seniorenresidenz an der Blockhausstraße konnten den alten Schlager schon mitsingen, in dem jemand „beim Tonfilm die Geräusche“ macht. Vor allem diese Textstelle: „Nachts, mit einem Male, da hör ich Eisenbahnsignale.“ Man hörte sie tatsächlich aus Typhonen, und Schuld daran war ein Schild mit einem P. Sie verstehen nur Bahnhof? Richtig, der ist ja gleich daneben.

Deshalb mal langsam: Die Anwohner im Eck Bahnhof-/Blockhausstraße hatten lange Zeit Bahnbaustellen vor den Fenstern. Erst wurden monatelang die Schienen über den Viadukt erneuert, dann gab es Gleisbauten vor der Tunneldurchfahrt Richtung Zittau. Alle diese Bauarbeiten sind längst vorbei – eins aber blieb: Bei Zügen, die gen Polen fahren, gaben die Lokführer vor dem Viadukt kräftig Signal. Tag und Nacht. Und es fahren nicht wenige Züge, seit polnische Waggons den Görlitzer Bahnhof ansteuern, der Wroclaw-Express wieder rollt und der Güterverkehr wegen Bauarbeiten bei Horka umgeleitet wird. „Warum werden wir aus dem Schlaf getutet?“, fragte so mancher Anwohner. Eine Untersuchung durch Mitarbeiter der DB Netz ergab: Weil dort eine Pfeiftafel steht.

Das ist ein schwarzes P auf weißem Grund, das Lokführern befiehlt, drei Sekunden lang ein akustisches Signal zu geben, um andere zu warnen. Im Bundesbahnbereich stehen solche P-Tafeln meist vor technisch nicht gesicherten Bahnübergängen. Strecken im Osten Deutschlands warnen mit solchen Zeichen auch vor allgemeinen Gefahrenstellen. Das P wie Pfeifen stammt aus der Dampflokzeit, heute sind es Typhone an Loks und Triebwagen, die Signale erschallen lassen. Zur besseren Unterscheidung von Signalhörnern der Seefahrt nennen Eisenbahner ihre Typhone mittlerweile Makrofone. Ein Zugbegleiter erklärte das einfacher so: „Das ist wie eine Hupe am Auto, nur lauter.“ Das können die Anwohner am Viadukt bestätigen.

„DB Netz hat die Kritik geprüft“, berichtet Bahnsprecherin Erika Poschke-Frost, was die Görlitzer Nachtsignalhörer freuen wird. Denn heraus kam, dass die P-Tafel nach den Bauarbeiten überflüssig ist. „Deshalb wurde sie jetzt abgebaut“, bestätigt Poschke-Frost. Offen blieb nur, warum es immer nur polnische Lokführer waren, die sich an die Vorschrift der P-Tafel hielten. „DB-Züge waren immer still“, sagt ein Anwohner, der aus dem Fenster direkt aufs Gleis schaut. Die deutschen Personale wussten wohl, dass der Grund für die Tafel längst weggefallen war und deuteten das Zeichen für sich neu: „Pfeif drauf…“

