Ablehnung der Lidl-Pläne wird angezweifelt Der Dippser Stadtrat lehnt eine Bauanfrage ab. Vom Kreis kommt die Retourkutsche.

Lidl kann wieder auf seine Baugenehmigung hoffen. © dpa

Dippoldiswalde. Das Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge fährt dem Dippser Stadtrat immer mal wieder in die Parade, so auch jetzt wieder bei seiner Entscheidung über die Baupläne von Lidl am Firstenweg. Lidl will dort einen neuen, größeren Markt bauen. Dafür soll ein Teil des bestehenden Gebäudes abgerissen werden, um Platz für zusätzliche Stellplätze zu gewinnen. Diese Bauanfrage hatte der Technische Ausschuss des Stadtrats im November abgelehnt. Jetzt auf der Dezember-Sitzung informierte Oberbürgermeister Jens Peter (Freie Wähler) über ein Schreiben vom Landratsamt, das die Argumentation der Stadt gegen das Lidl-Vorhaben widerlegt hat. Der Ausschuss nahm das zur Kenntnis.

Das kann bedeuten, dass Lidl seine Baugenehmigung dennoch bekommt, trotz der Ablehnung im Dippser Stadtrat. Ähnliches ist den Dippsern kurz vorher passiert bei ihrer Ablehnung der Neubaupläne von Rewe am Busbahnhof. (SZ/fh)

