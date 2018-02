Abkürzung über den Dächern Dresdens Beim Anflug auf den Dresdner Flughafen nehmen Piloten nicht immer den vorgeschriebenen Weg. Im Stadtteil Wilschdorf werden deshalb jetzt Lärmmessungen gefordert.

Gut einen Kilometer vom Flughafen entfernt nehmen Piloten über Dresden gern mal eine Abkürzung. © Flughafen Dresden GmbH, Michael

Es ist das alte Schleichweg-Problem: Autofahrer denken, sie hätten ein paar Minuten gutgemacht. Und Anwohner sind genervt vom Lärm. Im Grunde ist es bei Peter Volkmer nicht anders. Nur donnert der Verkehr bei ihm nicht am Haus vorbei, sondern übers Dach.

Der Rentner lebt in Wilschdorf – Dresdens nordöstlichstem Stadtteil, Luftlinie gut einen Kilometer vom Flughafen entfernt. Immer wieder beobachtet er, dass Flugzeuge kurz nach dem Start in nordöstliche Richtung abdrehen, bevor sie richtig Höhe gewonnen haben. Sie fliegen über Rähnitz, Wilschdorf und Boxdorf hinaus. Abkürzen nennt Volkmer das.

Die Aufzeichnungen der Deutschen Flugsicherung (DFS) bestätigen, dass Flieger die Standard-Abflugrouten verlassen und über Wilschdorf „abkürzen“. In den vergangenen zwei Wochen waren das zehn Maschinen, davon acht Linienflieger mit Ziel Köln, Düsseldorf oder Amsterdam.

Die Daten des vergangenen Jahres zeigen mindestens 200 solcher Abflüge. Meist haben die Flugzeuge noch keine 1 000 Meter Höhe erreicht, wenn sie über Peter Volkmers Haus fliegen. „Das sind zum Glück nicht die ganz zeitigen Flüge“, sagt er. Wer aber bis nach acht Uhr im Bett bleiben möchte, bekomme Probleme. „Tagsüber ist die Belastung im Haus erheblich.“ Auch über dem Kindergarten im Herzen Wilschdorfs kämen die Flugzeuge relativ flach angeflogen. Im Stadtteil Hellerau/Wilschdorf leben derzeit knapp 6 300 Menschen.

Abflugrouten am Dresdner Flughafen:

Größere Grafik

Indem die Piloten die übliche Abflugroute zeitiger verlassen, können sie schneller Kurs auf ihr eigentliches Ziel nehmen und sparen somit Flugzeit und Kerosin, sagt Stefan Jaekel von der DFS. Die Piloten fragen an, die Fluglotsen genehmigen. Immer sei das aber nicht möglich, so Jaekel. So müssten Sichtflugbedingungen herrschen – klare Sicht zum Beispiel. Außerdem dürften keine anderen Flugzeuge im Weg sein. Lärm spiele freilich auch eine Rolle. Aber vor allem in Großstädten werde es nie möglich sein, über unbesiedeltem Gebiet zu starten, sagt er.

Die Bereiche um den Flughafen sind vor sieben Jahren in Lärmschutzzonen eingeteilt worden. Das heißt nicht, dass es dort nicht laut werden darf, sondern dass Menschen diesem Lärm nicht ausgesetzt werden sollten. Deshalb gelten unmittelbar am Flughafen Bauverbote für neue Wohngebiete, Krankenhäuser, Pflegeheime, Schulen und Kindergärten. Schon bestehende Einrichtungen dürfen bleiben. In den vergangenen Jahren hat der Flughafen Anwohnern außerdem freiwillig Schallschutzfenster bezahlt. Etwas weiter weg von der Piste müssen Bauherren Schallschutz wie Spezialfenster nachweisen. Teile von Rähnitz befinden sich in einer der Schutzzonen, Wilschdorf liegt außerhalb.

Wie groß die Belastung ist, kann Volkmer nicht in Zahlen ausdrücken. Der Flughafen überwacht den Lärm nur an fünf Punkten in Hellerau, Rähnitz, Weixdorf und Hermsdorf. Fest installierte Instrumente, die den Schallpegel außerhalb der Schutzzonen messen, gibt es nicht. An der ihm nächsten Messstation an der Grünen Aue in Rähnitz liegt der Dauerschallpegel tagsüber konstant bei gut 50 Dezibel, wie aus den Daten des Flughafens hervorgeht.

Der Airport vergleicht das mit der Lautstärke einer normalen Unterhaltung, der man aus einem Meter Entfernung zuhört. In der Spitze werden allerdings auch mal 90 Dezibel erreicht. Um Daten für Wilschdorf zu bekommen, will Peter Volkmer, der auch dem Verein „Vereinigung gegen Fluglärm Dresden“ vorsitzt, bei der Fluglärmkommission für eine neue Messstation in dem Stadtteil werben. Er schlägt das Dach des Kindergartens vor. Voraussichtlich im April soll der Antrag eingereicht werden.

