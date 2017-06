Abiturienten ziehen um Ihren letzten Schultag feiern die Abgänger des Großenhainer Gymnasiums stimmungsvoll.

Der Leistungskurs Geschichte mit Lehrer Wolfgang Maas hat sich als Hardrocker verkleidet. © Kristin Richter

Es ist letzter Schultag für die Absolventen des Werner-von-Siemens-Gymnasium Großenhain. Am Freitag erfahren die Zwölfer, ob sie ihr Abi geschafft haben oder noch mal in die Prüfung müssen. Am Donnerstagvormittag wurde aber schon traditionell und lautstark der letzte Schultag mit dem alljährlichen Umzug durch die Stadt gefeiert.

Manche Uneingeweihte dachten vielleicht, da ist eine Demo im Gange. Aufgrund der Straßenbaustellen ging es verkürzt von der Hohen Straße über den Radeburger Platz und die Franz-Schubert-Allee über den Topfmarkt in die Innenstadt und über die Naundorfer Straße zurück Richtung Remontehalle, wo die Abiparty für die ganze Schule stattfand. Die Schillerstraße als Umleitungsstrecke blieb ausgespart. Mit zwei Fahrzeugen begleitete die Polizei den Umzug. Detlef Pingel belehrte die Ordner aus den elften Klassen in gelben und orangefarbenen Warnwesten, den Umzug zügig durch die Stadt zu bringen. Weil es in vorherigen Jahren Beschwerden von Passanten gegeben hatte, darf nicht mehr mit Wasserpistolen gespritzt werden.

So setzte sich der Zug mit dem Motto „A(bi)cropolis - die Götter verlassen den Olymp“ kurz nach 10 Uhr in Bewegung. Zahlreiche Passanten an der Strecke wurden durch die Musik und die Trillerpfeifen aufmerksam. Und fotografierten. Vielleicht war das Warten manchem Autofahrer im Stau nicht so recht, wenn er es eilig hatte. Doch Busfahrer, die ebenfalls in der Warteschlange standen, nahmen`s gelassen. Schließlich ist den Schulabgängern die Ausgelassenheit nach intensiven Prüfungen zu gönnen. (krü)

