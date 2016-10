Abitur auf dem Dorf Die Freie Schule in Rietschen bemüht sich um eine gymnasiale Oberstufe. Doch ist die Nachfrage groß genug?

Die Oberschule in Rietschen geht mittlerweile in ihr elftes Schuljahr. Nun will der Trägerverein vor Ort auch ein vollwertiges Abitur anbieten. Der entsprechende Antrag ist bereits bei der Bildungsagentur eingegangen. Foto: André Schulze © andré schulze

Wie ernst es dem Trägerverein der Freien Schule in Rietschen mit den Abiturplänen ist, das beweist der Antrag, den er bei der Sächsischen Bildungsagentur eingereicht hat. Selbst wenn Dresden eine gymnasiale Oberstufe ablehnen sollte, die bestehende Schule sich also nicht erweitern darf, wollen die Rietschener trotzdem Abiturienten ausbilden. Sie wären dann sogar bereit ein berufliches Gymnasium in Rietschen zu gründen. „Das wäre praktisch eine neue Schule“, erklärt der Vorsitzende Wolfgang Schmidt. Für beide Varianten liegen der Behörde nun Anträge vor.

Wolfgang Schmidt favorisiert eine Erweiterung des bisherigen Schulangebotes um die Abiturjahrgänge. Denn dann müssten die Rietschener keine Wartefrist einhalten und die Finanzierung des Vorhabens wäre entschieden einfacher. Denn der Freistaat Sachsen vergibt den Zuschuss für sogenannte Ersatzschulen erst nach Ablauf einer Wartefrist von drei Jahren. Das wäre eine erhebliche finanzielle Belastung, so Wolfgang Schmidt. „Wir müssen schauen, was uns genehmigt wird. Wir haben unsere Hausaufgaben sehr gründlich gemacht“, so der Vorsitzende des Trägervereins der Freien Schule in Rietschen.

Wird einer der beiden Anträge genehmigt, dann bekämen wohl vor allen Dingen die beiden Gymnasien in Niesky und Weißwasser Konkurrenz. Denn unabhängig davon, ob in Rietschen ein neues Gymnasium mit wirtschaftlichem Profil entsteht, oder die bestehende Schule lediglich erweitert wird, strebt der Trägerverein ein vollwertiges Abitur an. Der Abschluss in Rietschen würde so oder so zu einem Studium an jeder Hochschule in Deutschland berechtigen. Immer vorausgesetzt die Noten stimmen. „Das ist ein vollwertiges Abitur“, erklärt Wolfgang Schmidt – und kein Fachabitur.

Dass ein mögliches Abitur in Rietschen zum Problem für die umliegenden Gymnasien werden könnte, das befürchtet der Rietschener Trägerverein nicht. „Wir sind für niemanden eine Konkurrenz“, sagt Wolfgang Schmidt. Er hofft, dass der erste Abiturjahrgang in Rietschen 2017 mit zehn Schülern startet. Vorausgesetzt es gibt grünes Licht aus Dresden. Auch weil sich die Schüler im März kommenden Jahres entscheiden müssen, wo sie ihr Abitur machen wollen, hofft der Vorsitzende des Trägervereins der Freien Schule Rietschen auf eine schnelle Entscheidung.

In Niesky besuchten in den vergangenen drei Schuljahren jeweils zwischen 141 und 155 Schüler die Klassen 11 und 12. Der Trend zeigte hier zuletzt sogar leicht nach oben. In Weißwasser lag die Zahl der Elftklässler und Zwölftklässler am Landau-Gymnasium in den vergangenen drei Schuljahren zwischen 132 und 146 Abiturienten. Auch hier zeigt der Trend nach oben. Schülerzahlen für das laufende Schuljahr liegen noch nicht vor. Insgesamt gibt es im Landkreis sieben Gymnasien. Außerdem kann das Abitur an den Beruflischen Schulzentren in Löbau und Görlitz erworben werden.

Auch Absolventen der Freien Schule in Rietschen haben in der Vergangenheit ein Abitur oder ein Fachabitur in Niesky, Görlitz oder sogar Bautzen nachgeholt. „Das hängt ganz maßgeblich von den Berufswünschen ab“, sagt Wolfgang Schmidt. Sein erklärtes Ziel ist es, dass in Zukunft Rietschen für sie eine Alternative ist. In der Oberschule der Freien Schule hätten gegenwärtig rund sechs Schüler das Potenzial für ein anschließendes Abitur in Rietschen. Noch ist das aber nicht genehmigt.

Der Landkreis Görlitz ist zuletzt von der Landtagsfraktion der Grünen kritisiert worden, weil hier nur 41,3 Prozent der Grundschüler eine Empfehlung für das Gymnasium erhalten haben. Im Land liegt der Schnitt aber bei 47,2 Prozent. In Niesky und Weißwasser haben davon in den vergangenen Jahren die Oberschulen profitiert, die seit 2013 steigende Schülerzahlen aufweisen. Offenbar ist der Wechsel auf das Gymnasium aber für viele gar nicht mehr so attraktiv. Denn in Niesky, Weißwasser und Umgebung wollten in diesem Schuljahr nur 23,5 Prozent der Grundschüler auf eines der beiden Gymnasien wechseln. Verglichen mit den über 40 Prozent mit einer Empfehlung fürs Gymnasium, entscheiden sich also fast 18 Prozent ganz bewusst dagegen.

Angela Ruscher von der Sächsischen Bildungsagentur führt dafür individuelle Gründe der Eltern an. Warum diese ihre Entscheidung so treffen, werde von der Agentur nicht nachgefragt.

