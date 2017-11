Abi-Prüfung in der Rodel-Bahn Jessica Tiebel ist mehr als ein großes Talent. Bei Olympia soll die Altenbergerin aber nicht starten – es gibt andere Pläne.

Auf der Lauer oder besser im Wartestand: Jessica Tiebel. © Robert Michael

Da sitzt sie nun also zwischen den großen Namen ihrer Sportart: auf der einen Seite Tatjana Hüfner, die Olympiasiegerin und fünffache Weltmeisterin, auf der anderen das derzeit weltweit beste Doppel Sascha Benecken sowie Toni Eggert – und mittendrin Jessica Tiebel. Den Namen muss man nicht kennen, doch sich unbedingt schon mal merken. Gerät die Rodelwelt, die in dieser Woche in Altenberg Station macht, nicht völlig aus der Bahn, und das ist nahezu ausgeschlossen, wird die junge Frau aus Geising die deutsche Dominanz im Eiskanal bald fortsetzen. „Mein Ziel ist der Olympiasieg“, sagt sie.

19 Jahre alt ist Tiebel am vergangenen Freitag geworden, doch geht es nach ihr, könnte die Zukunft schon jetzt beginnen. Zweimal hat sie den WM-Titel der Juniorinnen gewonnen, dreimal hintereinander den Nachwuchs-Gesamtweltcup. Was soll, was kann da noch kommen? Bundestrainer Norbert Loch hat darauf eine simple Antwort: der dritte WM-Sieg und zwar im Februar 2018 auf ihrer Heimbahn in Altenberg. „Dafür habe ich sie auch schon fest nominiert“, betont Loch.

Tiebel nickt und meint, Olympia 2018 ohnehin nicht im Blick zu haben: „Das war nie realistisch für mich.“ Mit ihrem Talent hat das aber nichts zu tun, es liegt an ihrer Herkunft. In der Rodelnation Deutschland gibt es schlicht vier bessere mit den Überfahrerinnen Hüfner und Natalie Geisenberger an der Spitze, Dajana Eitberger als mutmaßliche Thronfolgerin sowie Julia Taubitz, die von sich sagt, das Küken im Team zu sein. Also ergänzt Tiebel keck: „Dann bin ich noch im Ei.“ Damit hat sie die Lacher auf ihrer Seite. Doch Tiebel beweist nicht nur Schlagfertigkeit und Humor, sondern auch Geduld. „Ich warte ganz entspannt ab, möchte aber irgendwann auch im Weltcup starten“, erklärt sie.

Am Sonntag, wenn die besten Frauen um den Sieg fahren, muss die Hoffnungsträgerin vom RRC Altenberg zuschauen. Sie fährt bereits am Freitag im sogenannten Nationencup. Die besten zwölf in diesem Wettbewerb für die zweite Reihe sind zwar auch für Sonntag qualifiziert, und Tiebel will mindestens aufs Podium. Trotzdem bleibt sie vom Weltcup ausgeschlossen, weil die Deutschen vier fixe Startplätze vergeben haben. „Vielleicht bekomme ich ja doch noch einen Weltcup-Einsatz, das wäre ein neues Highlight“, sagt sie und hofft auf Einsätze im Januar, wenn sich die Kolleginnen gezielt auf Olympia vorbereiten – und Tiebel sich eigentlich aufs Abitur.

Eine Teilprüfung hat die Sportgymnasiastin schon geschafft. Im Modul Leistungssport ist sie zu den maximal möglichen 15 Punkten gerodelt – eine Leichtigkeit für sie. Mit der Theorie geht es dann im Frühjahr weiter. Und nächste Saison, kündigt der Bundestrainer an, soll Tiebel fest zum Weltcup-Team gehören.

