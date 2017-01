Abholzen für die Sicherheit Die Landestalsperrenverwaltung hat Bäume im Schöpstal auf ihre Sicherheit geprüft. Jetzt kommt die Kettensäge zum Einsatz.

Jens Hildebrand hat mit seinem Forstunternehmen den Zuschlag für die Baumfällarbeiten bekommen. © Constanze Junghanß

Der Stamm misst 1,50 Meter im Durchmesser. Jens Hildebrand hat das frisch geschlagene Holz nachgemessen. Über 60 Jahre alt ist die Pappel geworden. Um die 30 Meter ragte ihre Krone himmelwärts. Jetzt ist der Baumriese gefallen. Das beschloss die Landestalsperrenverwaltung (LTV) Sachsen vor einigen Wochen. Obwohl die Pappel auf den ersten Blick völlig gesund scheint.

Es gibt jedoch Gründe für die Abholzungen in der Gemeinde Schöpstal. 30 Bäume kommen weg. Die LTV ist für die Verkehrssicherungspflicht am Weißen Schöps in Girbigsdorf, Ebersbach und Kunnerwitz zuständig und führt regelmäßige Kontrollen am Fluss durch.

„Sind Bäume nicht mehr standsicher oder krank und gefährden dadurch andere, müssen sie ausgelichtet oder gefällt werden“, erklärt Britta Andreas von der Pressestelle der LTV. Auf insgesamt etwa 100 Bäume trifft das im Schöpstal zu. Sie leiden unter Pilzbefall, haben wenig bis keine Standsicherheit mehr, sind vom Wasser unterspült oder behindern Abflüsse. Einige Bäume sind bereits tot.

Äste drohen zu brechen und Schaden anzurichten. Betroffene Bäume werden nun gepflegt und gefällt. Letzteres hat die LTV zuvor öffentlich ausgeschrieben. Forstunternehmer Jens Hildebrand erhielt den Zuschlag und ist nun mit Hebebühne, Säge und anderen technischen Geräten voraussichtlich noch bis Ende Februar in der Gemeinde im Einsatz. Dann endet auch die Fällsaison, denn mit Beginn der Vogelbrutzeit ist Schluss mit diesen Arbeiten.

Neben der Riesenpappel sind es vor allem Erlen, Eschen, Linden und Weiden, die nun weichen. Einige davon sind Jahrzehnte alt. Weitere Bäume werden auf die notwendige Verkehrssicherheit zurecht gestutzt. Das Holz kann der Unternehmer selbst vermarkten. Da die Holzpreise jedoch sinken, wären die Einnahmen gering. Die Riesenpappel möchte Jens Hildebrand der Kulturinsel Einsiedel in Zentendorf zum Kauf anbieten. „Mehr als 200 Euro bekommt man dafür nicht“, sagt er.

Vielleicht wird aus dem Stamm künftig ein neues Spielgerät im Freizeitpark oder anderswo. Pappel und Weide als Feuerholz gelten nicht als Favoriten, da der Brennwert geringer ist als bei Eichen- oder Buchenholz, die Bäume sind also nicht ganz so beliebt. Der Unternehmer muss schauen, ob er Interessenten findet. Die Kosten für die Fällarbeiten trägt der Freistaat. Als Budget nennt die Landestalsperrenverwaltung eine Summe von 30 000 Euro.

Nicht alle Kontrollen und Auftragsvergaben für Fäll- und Sicherungsarbeiten am Weißen Schöps stehen unter der Regie der LTV. „Der Weiße Schöps ist von der Straßenbrücke der B 6 bis zur Mündung in den Schwarzen Schöps ein sogenanntes Gewässer erster Ordnung, für welche der Freistaat Sachsen und somit die LTV zuständig ist“, sagt Sprecherin Britta Anders.

Oberhalb der Straßenbrücke an der Bundesstraße 6 ist der Weiße Schöps ein Gewässer zweiter Ordnung. Dort liege dann die Verantwortlichkeit bei der jeweiligen Gemeinde oder Stadt. In dem Fall ist das Markersdorf. Geregelt hat der Freistaat diese Unterteilung im Sächsischen Wassergesetz.

